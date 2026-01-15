Paşinyan, TRIPP'in barış getireceğini ve ulaştırma yollarının açılmasıyla ilgili sorunu çözdüğünü söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) uygulama çerçevesi anlaşmasıyla, barış sürecinin en önemli ve kilit konularından bölgesel ulaştırma yollarının açılmasıyla ilgili sorunun ana hatlarıyla çözüldüğünü söyledi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Paşinyan, ABD ile Ermenistan'ın, 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede mutabık kalınan TRIPP'in ilanından sonra, projenin hayata geçirilmesine yönelik dün kabul edilen "uygulama çerçevesi anlaşmasının" ikinci mihenk taşı olduğunu belirtti.

Başbakan Paşinyan, anlaşmanın, Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve bölgede barışın çok somut ve pratik adımlarla tesis edilmesi ile pratik gerçeklik haline gelmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Paşinyan, Ermenistan'ın devlet ve toplum olarak uzun süreli barış koşullarında yaşamadığını, bu sürecin yeni bir kültür ve düşünce biçimini gerektirdiğini kaydetti.

Mutabakata varılan konuların yasal anlaşmalara dönüştürülmesi gerekiyor

Ermenistan Başbakanı, TRIPP çerçevesinde varılan uzlaşıların en kısa sürede hukuki anlaşmalara dönüştürülüp kesinleştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim taslak anlaşmalar ve yasal kararlar üzerinde çalışmaya başlamamız gerekiyor. Özellikle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 'TRIPP' adında bir şirket kurulmalı. Ayrıca güzergahları, geliştirme haklarını, arazi kullanımını ve inşaat izinlerini de belirlememiz gerekiyor."

Ermenistan, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı sağlamaya hazır

Başbakan Paşinyan, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki engelsiz ulaşımı sağlamaya üzerinde anlaşılan çerçevede hazır olduklarını ve bu yönde siyasi iradenin bulunduğunu teyit etti.

Bölgesel ulaştırma yollarının açılmasıyla ilgili sorunların ana hatlarıyla çözüldüğünü dile getiren Paşinyan, şöyle devam etti:

"Siyasi irademizin altını çizmek ve yeniden teyit etmek istiyorum. Mutabık kalınan çerçevede, Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz iletişimin sağlanması da dahil olmak üzere, daha önce pek çok defa dile getirdiğimiz ilkeler doğrultusunda, bu yönde ilerlemeye hazırız, istekliyiz ve kesinlikle bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Bizim düşüncemiz, burada da çatışmanın mantığının ötesine geçip normal, barışçıl bir atmosfere ve zihniyete doğru ilerlememiz gerektiğidir."

Ermenistan Başbakanı, hem ülkesinde hem de Azerbaycan'da bu sürecin hızlı ilerlemeyeceğini çünkü yıllar süren çatışmaların şekillendirdiği söylemlerin toplumlarda varlığını hala koruduğunu ifade etti.

Konuyu örneklemek maksadıyla Azerbaycan'dan Ermenistan'a yakıt ithalatına değinen Paşinyan, her iki tarafta da karşıt söylemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Benzin ithalatı kapsamında konuya önceki gün de değindim. Ermenistan'da 'Azerbaycan'a para gönderiyoruz, bu parayla Ermenistan'a saldıracaklar', aynı söylem Azerbaycan'da da var. Biliyorum ve bilgilerde görüyorum, 'Azerbaycan, Ermenistan'a dizel yakıt ve benzin gönderiyor, onlar tanklarını ve zırhlı araçlarını bu yakıtla dolduracak ve Azerbaycan'a saldıracaklar.' yorumları var ancak bütün bunların hem Azerbaycan hem de Ermenistan örneğinde bugünkü gerçeklikle ilgisi bulunmayan söylentiler olduğunu kaydetmemiz gerekiyor."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümetinin tartışmalara, çeşitli tez, şüphe ve meydan okumalara değil barışın daha fiili nimetlerine odaklanması ve çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.