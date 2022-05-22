Pasinler'de 75 ton patates tohumu dağıtıldı - Haberler

Erzurum'da patates üretiminde önemli merkez olan Pasinler ilçesinde üreticilere DAP BKİ destekli patates tohumu dağıtıldı.

Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan proje çerçevesinde alınan 75 ton patates tohumu, geçtiğimiz dönemde düzenlenen 'En Güzel Patates' yarışmasında dereceye giren 10 çiftçinin de dahil olduğu toplam 75 çiftçiye dağıtıldı. Dağıtım, 70 hibe yüzde 30 ise çiftçi katkısı ile gerçekleştirildi. Dağıtılan tohumlar 375 dekarlık alana ekilecek.

Dağıtım töreninde konuşan Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu, üretime katkı sağlayacak projeye desteklerinden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkür etti.

Proje bağlamında, 75 üreticiye 75 ton patates tohumu verileceğini belirten DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, projeye DAP BKİ tarafından yüzde 70 hibe verildiğini, yüzde 30 çiftçi katkısı alındığını anlattı. Demirdöğen, bu yıl ki uygulamada 65 çiftçinin kurayla belirlendiğini, önümüzdeki yıl en fazla üretim yapanlara yapılacak sıralama neticesinde bu desteğin verileceğini ifade ederek, projenin hayırlı olmasını ve bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diledi.

Törende konuşan Pasinler Kaymakamı Emre Zeybek, "En Güzel Patates yarışmasında Başkanımız söz verdi, sözünü de yerine getirdi. Bunun için şükranlarımızı iletiyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız Pasinler'imize önem veriyor. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, hak sahibi çiftçilere tohumluk patates teslim edildi.

Dağıtım için düzenlene törene DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Pasinler Kaymakamı Emre Zeybek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve üreticiler katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi