Pasifik Eurasia taşımacılıkta çözüm odaklı faaliyete hız verdi

Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, "Pasifik Eurasia'nın piyasa değeri 300 milyon doların üzerinde. Demir yolu, deniz yolu ve kara yolu gibi farklı taşımacılık modlarını birleştirerek Asya ve Avrupa arasında taşımacılık çözümleri sunuyoruz." dedi.

Pasifik Eurasia'nın düzenlediği basın toplantısında konuşan Erkan, Pasifik Eurasia'nın farklı sektörlerde 40'a yakın şirketi bünyesinde bulundurduğunu söyledi.

Erkan, "Lojistik sektöründe hisseleri borsada işlem gören sayılı şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Pasifik Eurasia'nın piyasa değeri 300 milyon doların üzerinde. Demir yolu, deniz yolu ve kara yolu gibi farklı taşımacılık modlarını birleştirerek Asya ve Avrupa arasında taşımacılık çözümleri sunuyoruz." diye konuştu.

Lojistik sektörüne yön veren organizasyonlarda aktif olarak rol aldıklarını hatırlatan Erkan, 15-16 Eylül'de gerçekleştirilen 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na altın, 18-19 Eylül'de gerçekleştirilen dünyanın en önemli lojistik konferanslarından JCtrans'a diamond sponsor olduklarını belirterek bir taraftan lojistik sektöründeki kararlı büyümelerini sürdürürken sektöre destek verdiklerini de açıkladı.

Demir İpek Yolu güzergahında, lojistik sektörünün yetkin firmaları ile yaptıkları iş ortaklıkları ve partnerlik anlaşmaları sayesinde güzergah boyunca kapı teslimi taşımacılık yaptıklarına dikkati çeken Erkan, 2023 yılında demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesi aldıklarını, kendi lokomotif ve vagonları ile Türkiye parkurunda yük treni işletmeye hazır olduklarını söyledi.

Erkan, "Bu belge ile demir yolunda serbestleşme sürecinde Demiryolu Tren İşletmeciliği yapma hakkı kazanarak, bu konuda faaliyet gösteren üç şirketten biri olduk. 5 lokomotif ve 240 vagonluk bir portföyle sektöre girmeye hazırız." şeklinde konuştu.

"Orta Koridor'un yeniden canlanması için hattın durumunun her aşamasını yakından takip ediyoruz"

Dünyada lojistik ile ilgili konuşmaların hepsinde orta koridorun yer aldığına dikkati çeken Erkan, şunları kaydetti:

"Orta Koridor'un yeniden canlanması için hattın durumunun her aşamasını yakından takip ediyoruz. Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği üyesi olmamız sebebiyle şu an sürecin tüm aşamalarına hakimiz. Orta koridorun Gürcistan kısmında demir yolu yapım çalışmalarından dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle durma noktasına gelen taşımaları, kara yolu ve deniz yolu taşımacılığı ile tamamlayarak kesintisiz taşımayı sürdürdük. Bu sayede Orta koridordan gerçekleşen taşımalarının sekteye uğramadan devam etmesini sağladık.

Avusturya Demiryolları Rail Cargo ile partneriz. Bu sayede Avrupa'dan Anadolu'ya araç taşımalarını sadece biz yapıyoruz. Firmamızın operasyonel kabiliyetleri sayesinde gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük yankı uyandırdı ve Avrupa Anadolu parkurunda yeni ürün türlerinden pek çok talep almaya başladık. Bunun yanı sıra yurt içi araç taşımalarında da oldukça yoğun çalışıyoruz."

Türkiye'nin doğu coğrafyasına yönelik farklı parkurlarla ilgili yoğun bir çalışma ve görüşmeler yaptıklarını, görüşmelerden olumlu sonuç alınacağına inandıklarını ifade eden Erkan, Pasifik Eurasia'nın yeni rotalar oluşturulması ve mevcut rotaların canlandırılması konusunda her zaman üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.

Avrupa-Asya-Avrupa taşımalarında kilit noktada bulunan Köseköy Terminali'ne yapacakları yatırımla ilgili proje ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını anlatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Var olan Gümrüklü Lojistik alanını büyütmek için hazırlanan proje kapsamında ekim ayında ilk betonu atacağız. Mevcut 10 bin metrekarelik gümrüklü depolama alanını 20 bin metrekare daha büyüterek, toplamda 30 bin metrekarelik bir gümrüklü depolama alanına sahip olacak olan Köseköy terminalinde bugünün rakamları ile yaklaşık 150 milyon TL civarında bir yatırım öngörüyoruz. Bu yatırımla kapasitemizi yaklaşık 3 kat artıracağız. Bu şekilde operasyonel gücümüzü artıracak, ihracat ve ithalatı desteklerken, yeşil lojistiğe de daha fazla katkıda bulunacağız."

Pasifik Eurasia'nın haziran ayında halka açıldığını hatırlatan Erkan, dünyada ve orta koridorda yaşanan olumsuzluklara rağmen yıl sonunda beklediğimiz ciro hedeflerine ulaşacaklarının altını çizdi.