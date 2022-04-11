Pasaj'dan Ramazan ayına özel elektronik ürünlerde kampanyada

Elektronik pazar yeri platformu Pasaj, Ramazan ayı boyunca müşterilerine özel fırsatlar sunacağını duyurdu. Buna göre, akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar 11 kategoride yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Kampanya, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Platformda 11 farklı kategoride, yüzlerce ürün için sunulan Ramazan teklifleri ile müşteriler, beğendikleri ürünlere cazip fiyatlarla ve kısa sürede sahip olabiliyor. Akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar onlarca ürüne uygulanan kampanya, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Seçili ürünlerde 36 aya varan taksitler ve Turkcell garantisi ile Pasaj'da müşterileri bekliyor.

OPERATÖRDEN BAĞIMSIZ HERKESE AÇIK ELEKTRONİK PAZAR YERİ

Ramazan ayına özel fiyatlarla satışta olan onlarca ürüne, Pasaj web sitesinden veya Dijital Operatör uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Müşterilere, bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlayan platformda satın alınan ürünler, yüzde yüz doğa dostu ve geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor. Platformu, operatör fark etmeksizin herkes kullanabiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi