PARMER, dünyaca ünlü hekimlerle işbirliği yapmaya devam ediyor

Medipol Sağlık Grubu çatısı altında 2018'den bu yana hizmet sunan Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) ile hareket bozuklukları hastalıklarında uzman Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Andres Lozano yeni bir protokole imza attı.

Medipol Sağlık Grubu çatısı altında 2018'den bu yana hizmet sunan Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) ile hareket bozuklukları hastalıklarında uzman Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Andres Lozano yeni bir protokole imza attı.

Medipol Sağlık Grubu açıklamasına göre, Medipol Sağlık Grubu çatısı altında komşu ülkeler ve yakın coğrafya içerisinde parkinson ve hareket bozuklukları alanında bir ilk olarak, "Mükemmeliyet Merkezi" sıfatı kazanarak hizmet sunmaya başlayan PARMER, alanlarında uzman, dünyaca ünlü hekimlerle işbirliği yapmaya devam ediyor.

Son olarak, fonksiyonel nöroşirurji ve hareket bozuklukları hastalıkları için yeni tedavilerin geliştirilmesine odaklanan ve bu konudaki akademik çalışmaları ile öne çıkan Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Andres Lozano ile İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde imzalanan protokolle PARMER'in bir yandan hareket bozuklukları tedavisinde uygulamaya alınacak yeni teknolojilere ev sahipliği yapması diğer yandan da genç hekimlerin dünyaca ünlü uzman isimlerle buluşabildiği ve deneyim kazanabildikleri bir arena olması hedefleniyor.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, 100'üncü yılında sağlık sektöründe Türkiye'nin global bir marka olduğunu ve söz konusu protokol ile parkinson başta olmak üzere hareket bozuklukları alanında bir ilke imza attıklarını belirtti.

Yiğitbaşı, "Bugün burada atılan adım aslında bir başlangıç. Medipol Sağlık Grubu olarak, yakın bir gelecekte İstanbul Göztepe'de, dünyada eşi benzeri olmayan 2 bin metrekarelik bağımsız bir 'Uluslararası Nöromodülasyon ve Hareket Bozuklukları Merkezi' binasında hizmet sunmaya hazırlanıyoruz. Binanın hazırlıkları sürerken PARMER, İstanbul Acıbadem'de yer alacak yeni hastanemizde uluslararası çalışmalarına devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"PARMER, hem bilimsel çalışmalar hem de hasta tedavisi açısından umut vaat eden bir merkez"

Prof. Dr. Lozano da iki kıtayı birleştiren ve sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'da konunun uzmanı meslektaşları, fonksiyonel beyin cerrahisine gönül veren genç hekim ve uzman adayları ile bir araya gelecek olmanın heyecanı içinde olduğunu aktardı.

Lozano, "Bugün PARMER, başta parkinson olmak üzere tüm hareket bozuklukları hastalıklarında kurdukları ekip ve yaptıkları çalışmalar ile bulunduğu coğrafyada ve globalde ilgi çeken bir merkez olma özelliği taşımaktadır. PARMER'in ayrıca, ileriye yönelik hedefleri ile hem bilimsel çalışmalar hem de hasta tedavisi açısından umut vaat eden bir merkez olduğunun da altını çizmek isterim. Bu ailenin bir parçası olmak benim için heyecan verici. Beraber güzel projelere, operasyonlara ve uluslararası işbirliklerine imza atacağımızı ümit ediyorum." açıklamasında bulundu.