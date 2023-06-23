Paris'te Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi Başladı

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi, çeşitli sektörlerden 300'den fazla katılımcıyla Perşembe günü Paris'te başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirvede yaptığı açılış konuşmasında, uluslararası finansman sistemi "geçmişteki bir uzlaşının, etkinliğini ispat etmiş bir sonucu" olsa da "artık tam anlamıyla günümüze uygun olmadığını ve tekrar hedeflere uygun hale getirilmesi gerektiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı, yoksulluk, biyoçeşitlilik ve iklim konusundaki zorlukları göğüslemek için daha fazla kaynak sağlanması çağrısında bulundu.

İki günlük zirvenin açılışında konuşan Macron, "Yoksulluk, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi güçlüklerle aynı anda uğraşırken bir yandan da yatırımları artırmalıyız ancak bu göreve hazırlıklı değiliz" dedi.

Zirve çerçevesinde düzenlenecek altı yuvarlak masa toplantısında katılımcıların uluslararası finans yapısının gözden geçirilmesi, güven ortamının yeniden oluşturulması, stratejiler için ortaklıklar kurulması ve özel sektörler için elverişli bir ortam yaratılması da dahil olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili finansman konularını ele almaları bekleniyor.