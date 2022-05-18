Parası olmayana bedava... Hem hayat dersi verdi hem ucuza salatalık sattı - Haberler

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Parası olmayana bedava... Hem hayat dersi verdi hem ucuza salatalık sattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Parası olmayana bedava... Hem hayat dersi verdi hem ucuza salatalık sattı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar satıcı Ahmet Çürümez, kilosu 5-10 liradan satılan salatalığın 4 kilosunu 10 liraya satıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar satıcı Ahmet Çürümez, kilosu 5-10 liradan satılan salatalığın 4 kilosunu 10 liraya satıyor. Çürümez, "Onlar da kazanıyor ben de kazanıyorum, parası olmayana da bedava veriyorum" dedi.

Göçyolu Caddesi'nde kasalı elektrikli aracıyla salatalık satan Ahmet Çürümez (64), 27 yıllık iş hayatında hiç haram yemediğini ifade etti.

4 kilo salatalığı 10 liraya satan Çürümez, "Fırsatçılara, stokçulara meydanı bırakmayacağız. Her yerde 5 TL bizde 4 kilosu 10 TL. Yesin fakir fukara. Parası olmayana bedava. İnsanlara tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu. Ahirete gidiş var dönüş yok. İmamoğlu'nun meşhur Karaköy salatalığı. Allah'a şükür kazanıyorum. Ben karnı açtan değil, gözü açtan korkarım. Duysun Türkiye. Günlük 500 kilo salatalık satıyorum. Vatandaş markete gidince 'sen neden 5 TL'den satıyorsun' diye sor" diye konuştu.

Çalışmasını bilirsen para kazanmanın kolay olduğunu anlatan Çürümez, "7 yaşında ayakkabı boyamaya başladım. Boğazımdan haram lokma girmedi. Salatalığı 5 liraya satan da ben de para kazanıyorum. Onların gözü aç. Her şeye şükredeceksin, onda var bende yok demeyeceksin, çok çalışacaksın. O kadar" dedi.

(Beril Solmuşgül - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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