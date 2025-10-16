Param ve Takasbank'tan Kitle Fonlama Ekosistemini Güçlendiren İş Birliği

BÜTÜNLEŞİK finans hizmetleri sunan Param, sermaye piyasalarının merkezi takas kuruluşu Takasbank ile kitle fonlama ekosistemini güçlendirecek yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. İş birliği kapsamında Param, Takasbank'ın Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi hizmetinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler için sanal POS altyapı sağlayıcılarından birisi oldu.

Gerçekleşen iş birliğiyle, kitle fonlama platformları üzerinden proje yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar ödemelerini ParamPOS'un altyapısı üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu entegrasyonun, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde kitle fonlamanın büyümesini desteklerken, yatırımcı deneyimini de en üst düzeye taşıdığı bildirildi.

'EKOSİSTEMİ GÜÇLENDİREN STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ'

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üreticiden tüketiciye kadar uçtan uca bütünleşik finans hizmetleri sunan, finansın teknolojiye dokunduğu her noktada değerli çözümler üreten öncü bir fintek olarak Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini destekleyen projelerin parçası olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda attığımız en yeni adımlardan biri, sermaye piyasalarında önemli bir role sahip olan Takasbank gibi kurumsal güveniyle öne çıkan bir kurumun Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi hizmetindeki kartlı ödemelerde sanal POS altyapısını ParamPOS ile sağlamak oldu. Teknoloji gücümüzü ve deneyimimizi, Türkiye ekonomisinin dinamik alanlarına aktarmaya ve stratejik iş birlikleriyle ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz."

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Arıncı ise yaptığı açıklamada "Sermaye piyasalarının gelişimi açısından önemli bir finansal altyapı kuruluşu olan Takasbank, finans ve teknolojiyi buluşturarak para ve sermaye piyasaları arasında bir köprü olmaya devam ediyor. Yetkin insan kaynağı, güçlü teknolojik altyapısıyla verimli ve yenilikçi hizmetler sunan bankamız, fonların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayarak, kitle fonlama ekosisteminde Türkiye'de girişimciliğin büyümesine katkıda bulunmaktadır. 2024 yılında 27 kitle fonlama platformuna hizmet sağlanmış ve bu kapsamda toplanan yatırım tutarı yaklaşık 400 milyon TL'ye ulaşmıştır. Yenilikçi bakış açımız ve uluslararası standartlardaki projelerimiz ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına sağlayacağımız katkıya olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.