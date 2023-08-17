Param, Avrupa'nın lider fintek markalarından Twisto'yu satın aldı

Param, yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen finteklerinden biri olarak gösterilen Twisto'yu satın aldı.

Param, yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen finteklerinden biri olarak gösterilen Twisto'yu satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Param, Avrupa'nın en hızlı büyüyen finteklerinden biri olan Twisto'yu bünyesine kattı. Twisto'nun satın alınmasıyla 27 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesine erişecek olan Param, 8 Avrupa ülkesinde faaliyet izni elde ediyor. Param, böylelikle yıllık 1,1 trilyon dolarlık hacimle dünyanın en büyük ikinci e-ticaret pazarı olan Avrupa'da önemli bir oyuncu haline geliyor

Twisto, "Şimdi Al, Sonra Öde" dijital kredi modelinin öncüsü

Twisto, Avrupa'nın lider "Şimdi Al Sonra Öde" platformlarından biri olarak gösteriliyor. "Şimdi Al, Sonra Öde" dijital kredi modelini Çekya'da ilk başlatan fintek olan Twisto, 2018'den bu yana Polonya pazarında da hizmet veriyor.

Ödemeler ve alışveriş için akıllı çözümler sunan Twisto, sanal kartlarla ve cüzdanla ödeme yapma, şirketler için akıllı telefonlarla ödeme alma, taksitli ödeme, fatura ödeme gibi özellikleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Twisto'nun sanal kartları, kısa ve uzun vadeli taksit seçenekleri, hesap tabanlı kredi limiti, Apple Pay ve Google Pay entegrasyonlarına sahip.

Fintek alanında yenilikçi ürünler geliştirerek büyüme yolunda çok hızlı adımlar atan marka, 2021'de Avustralya merkezli Zip tarafından 89 milyon dolara satın alınmıştı. Param, Twisto'yu Zip'ten satın almaya karar vererek 2023'ün dikkat çeken yatırımlarından birine imza attı. Twisto, 1 milyondan fazla müşteri, toplamda 845 milyon avro işlem hacmi ve 9 binin üzerinde iş ortağıyla güçlü büyüme performansı sergiliyor. Answear, Allegro, KFC ve Pizza Hut gibi Avrupa'daki önemli markalar platformda işlem yapıyor.

Twisto, güvenlik teknolojileriyle de fark yaratıyor. "Nikita" olarak adlandırılan şirket içi kredi ve fraud puanlama motoru, milisaniyeler içinde 500'den fazla faktörü analiz edebiliyor.

"Twisto, yeni pazarlardaki rekabette bize güç katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, Twisto'yu satın alma kararlarının Avrupa'da büyüme stratejilerine verdikleri önemin ve önceliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Satın alma stratejimiz, hızlı büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası olmakla birlikte, seçici davranıyor, aynı vizyonla hareket edebileceğimiz şirketlere yatırım yapıyoruz. Avrupa'nın lider fintekleri arasında bulunan Twisto da Param'ın yan yana yürüyebileceği güçlü bir yol arkadaşı. Başarılarından, ürünlerinden, uzman insan kaynaklarından ve potansiyelinden etkilendiğimiz Twisto'nun yeni pazarlarda ve rekabette bize güç katacağına inanıyoruz. En önemlisi de Twisto sayesinde Avrupa'da da milyonlarca yeni müşteriye ve on binlerce iş ortağına dokunabilir konuma geliyoruz. Köklü deneyimlerimiz ve geliştirdiğimiz üstün finansal teknolojilerle herkes için her yerde fark yaratmaya hazırız. Önümüzdeki dönemde de heyecan yaratacak gelişmeler paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.