Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bursa'da tapu takas sisteminde yaşanan akılalmaz olay bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Halil Dalgıç, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde ilanda gördüğü 2+1 daireyi beğenerek satın almak istedi. Ev sahibiyle anlaşan Dalgıç, ödemeyi e-Devlet içerisindeki tapu takas sistemi üzerinden yapmak için işlemleri başlattı.

PARAYI GÖNDERDİ

İlk olarak sistem üzerinden paranın bir kısmını gönderen Dalgıç, gönderdiği paranın hesabına geri dönmesi üzerine, aynı gün içerisinde tapu devri yapılmadığı için iadenin gerçekleştiğini düşündü. Ertesi gün Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ne giden Dalgıç, tapu memurunun yanında evin bedeli olan 767 bin lirayı yeniden tapu takas sistemine gönderdi.

HEM EVİN DEVRİNİ ALDI HEM DE PARA HESABINI GERİ YATTI

Gönderim sonrası satıcının telefonuna gelen kısa mesaj üzerine, mal sahibi paranın hesabına geçtiğini söyleyerek tapu memuruna onay verdi ve imzayı attı. Böylece tapu, alıcı Halil Dalgıç'ın üzerine devredildi. Ancak devir işleminden kısa bir süre sonra Dalgıç'ın telefonuna gelen mesajla birlikte, gönderdiği paranın yeniden kendi hesabına iade edildiği ortaya çıktı.

DÜRÜSTLÜĞÜ MEST ETTİ

Durumu fark eden Dalgıç, hemen satıcıyla iletişime geçerek mağduriyet yaşanmaması için birlikte bankaya gidip parayı teslim edeceklerini söyledi.

"SİSTEM HATASIYLA BEDAVA EV SAHİBİ OLDUM"

Halil Dalgıç, "Bursa'nın Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde 2+1 ev aldım. Tapu takas sistemi ile güvenli ödeme yapmak istedim. Tapu takas sistemine paranın bir miktarını gönderdim. Dün gönderdiğim para geri geldi. Herhalde aynı gün içerisinde tapu işlemlerini yapamadığımız için param geri geldi diye düşündüm. Bugün tekrardan tapu takas sistemine parayı gönderdim. Mal sahibi hanımefendiye mesaj gidince kendisi de tapu memuruna 'ben parayı aldım' dedi ve imzayı attı. Ama tapudan tekrar para bana geri geldi. Art niyetli biri olsam parayı tekrar göndermem, nasıl olsa tapu bana geçti. Dava açsa da ne zaman sonuçlanacağı meçhul. Mal sahibi 767 bin lira parayı aldım diyerek imza attı. Tapu takas sistemine inanarak imza attı, ben kendisine dekontu da gösterdim. Para mal sahibine gitmesi gerekirken bana geri geldi. Şimdi mal sahibiyle bankaya gideceğiz. Başımıza gelen olayı anlatıp parayı sahibine teslim edeceğiz. Tapu takasta sistemi hatasıyla bedava ev sahibi oldum" diye konuştu.

Yaşanan olayla birlikte Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ndeki yetkililer, olayın Takasbank tapu takas sisteminden kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.