Papara, Yuvarla'yı satın aldı

Papara, sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlayan Yuvarla'yı bünyesine kattığını ve Türkiye'de ilk kez bir sosyal girişimin satın alındığını duyurdu. Papara, satın alma ile 13 milyondan fazla kullanıcısına sunduğu 'Bağış' özelliğini güçlendirmeyi, daha fazla STK'ya ulaşmayı, bağış tutarlarını artırmayı, hızlı ve sürekli bir bağış kanalı oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

"DAHA FAZLA STK'YA ULAŞMAYI, HIZLI VE SÜREKLİ BİR BAĞIŞ KANALI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Papara CEO'su Emre Kenci konuyla ilgili açıklamasında, "Bağış özelliğimiz ile ayda ortalama 3.000'in üzerinde bağış işlemi gerçekleşiyor. Bunu daha ileriye taşımak istedik. Yuvarla'yı ve gerçekleştirdiği güzel işleri uzun zamandır takip ediyorduk. Yuvarla'nın bünyemize katılması ile kullanıcılarımız artık Papara Card'ları ile yaptıkları harcamalardaki küsuratları yuvarlayarak aradaki kuruşları diledikleri sivil toplum kuruluşuna bağışlayabilecek. Bu satın almayla birlikte 'Bağış' özelliğimizi güçlendirmeyi, daha fazla STK'ya ulaşmayı, hızlı ve sürekli bir bağış kanalı oluşturmayı, bağış tutarlarını artırmayı, Yuvarla'nın ise daha büyük bir kitleye ulaşmasını hedefliyoruz. Yuvarla'yı satın almamız ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi için de bir ilk. İlk kez bir sosyal girişim satın alınıyor. Papara olarak sosyal girişimcileri sonuna kadar desteklemekte kararlıyız. Bu konuda büyük bir adım attığımıza inanıyoruz" dedi.

"PAPARA'NIN DESTEĞİ İLE BAĞIŞÇI VE BAĞIŞ KANALLARI ARTIŞ GÖSTERECEK"

Yuvarla kurucuları Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz, yüzbinlerce bağışçının küsuratlarını yuvarlayarak kuruşları milyon TL hacminde bağışlara dönüştürdüklerini belirterek, "Tehdit altındaki doğal yaşamdan kadına şiddete, insani yardımdan nitelikli eğitime kadar günümüzün önemli sosyal sorunlarına çözüm bulmaya çabalayan sivil toplum kuruluşlarına yardım etmek için kolektif bir destek gerekiyor. Sosyal etki yaratmak konusundaki heyecanımızı Papara'nın da paylaştığını görmek bizi mutlu etti ve bu satışın zeminini oluşturdu. Papara ve Yuvarla'nın yollarının kesişmesi Yuvarla için oldukça önemli bir gelişme. Papara'nın 13 milyonu aşkın kullanıcısı ve iletişim kaynakları, Yuvarla'nın daha fazla kullanıcıya ve daha fazla bağışçıya ulaşması için kullanılacak. Birlikte çok daha fazla STK'ya ulaşacağız" dedi.

STK'LARDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yuvarla'nın Papara bünyesine geçmesine dair sivil toplum kuruluşları ise şu düşünceleri paylaştı:

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdür Banu Taşkın açıklamasında, "Bireysel bağış kültürünün gelişmesi çok kritik ve çok önemli. Yuvarla, finansal teknolojileri kullanan müthiş bir sosyal girişim. Kişilere, yaptığı alışverişlerdeki küsuratları yuvarlayarak bağış kültürünü aşılamış oluyor" diye konuştu.

TEMA VAKFI Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş ise "TEMA VAKFI olarak STK'lar için yenilikçi ve sürdürülebilir kaynak geliştirme modellerinin önemine inanıyoruz. Bu zamana kadar Yuvarla'nın sivil toplum camiasında bilinen, tanınan ve güvenilen bir uygulaması vardı. Şimdi bu uygulamanın Papara ile daha çok kullanıcıya ulaşarak çalışmalarını başarıyla sürdüreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı da "Yuvarla ile alışverişler çok kolay bir şekilde eğitime dönüşebiliyor. Yuvarla'nın Papara bünyesinde yolculuğa devam edecek olması ile daha çok bağışçıya ulaşılacağını ve böylelikle bağışların katlanarak artacağını ümit ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi