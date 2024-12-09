Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Papara, Yiğit Satılmaz'ı Chief Treasurer Olarak Atadı

Papara, Yiğit Satılmaz'ı Chief Treasurer Olarak Atadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal teknolojilerde önde gelen isimlerden Papara, güçlü liderlik ekibini genişleterek Yiğit Satılmaz'ı Chief Treasurer olarak atadı. Satılmaz, Papara'nın hazine yönetiminden sorumlu olacak ve uluslararası deneyimi ile yenilikçi çözümler geliştirecek.

Papara, teknoloji odaklı çözümlerle kullanıcılarına yenilikçi hizmetler sunmaya devam ederken, finansal yönetim süreçlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Finansal teknolojiler dünyasında öncü bir rol üstlenen Papara, güçlü liderlik ekibini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yiğit Satılmaz, Chief Treasurer rolünde Papara Holding çatısı altındaki bütün şirketlerin hazine yönetiminden sorumlu olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında Princeton Üniversitesi'nden mezun olan Yiğit Satılmaz, kariyerine JP Morgan Londra Hazine Bölümünde trader olarak başladı. Ardından JP Morgan New York'ta trader olarak görev aldı. 2012 yılında ING Türkiye bünyesine katılarak, Hazine Satış Bölüm Müdürü, Hazine Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü, ve Finansal Kurumlar Grup Müdürü olarak önemli projelere liderlik eden Satılmaz, 2018-2019 yılları arasında ise ING Londra'da uluslararası görevler üstlendi. Global deneyimi ardından Türkiye'ye dönerek ING Türkiye Hazine Grubundan Sorumlu Grup Müdürü pozisyonunda yer aldı. Son olarak 2020-2024 yılları arasında Türkiye Finans'ta Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak kritik görevlerde bulunan Satılmaz, finans sektöründe 16 yılı aşkın süre deneyime sahip.

2024 Aralık itibarıyla Papara'ya katılan Satılmaz, Papara Holding'in hızla büyüyen ve genişleyen finansal hizmet portföyüne stratejik katkılar sunarak, uluslararası deneyimi ile holdingin hazine yönetimi süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Telefon konuşmalarını canlı yayında anlattı
img

CHP'yi rahatsız eden kare
img

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.