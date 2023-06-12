Papara, Türkiye finansal teknoloji ekosistemini Amsterdam'da tanıttı

Papara, Avrupa'nın en önemli ekosistem buluşmalarından sayılan Money 20/20 Europe organizasyonunda 2 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken, etkinlikte 2 anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın finans ve teknoloji odağındaki en önemli ekosistem buluşmalarından sayılan Money 20/20 Europe, Amsterdam'da gerçekleştirildi.

Küresel bankalardan sektörleri dönüştüren şirketlere, teknoloji devlerinden finansal teknoloji girişimlerine pek çok sektör paydaşını ve binlerce katılımcıyı buluşturan etkinlikte, 16 milyonu aşkın kullanıcısıyla Papara da yerini aldı.

Oturumların, B2B görüşmelerin ve fuar alanının yer aldığı etkinliğe katılan Papara, 7/24 para transferinden sigortaya, birikimden fiziksel ve sanal kartlara ve online ödeme alma çözümlerine uzanan kapsamlı finansal ürün ve hizmetlerini konuklarla tanıştırdı.

Pek çok ülke ve sektörden 2 bini aşkın ziyaretçiyi standında ağırlayan Papara, 16 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmasını mümkün kılan hızlı büyüme sürecindeki öğrenimlerini, Türk halkının harcama alışkanlıklarına ve finansal hizmetlerden beklentilerine dair perspektif sunan içgörülerini küresel finansal teknoloji oyuncuları ile paylaştı.

Papara küreselleşiyor

Hızlı ve kolay finansal ürün ve hizmetleriyle küresel pazarlarda da rekabet etmeye hazırlanan Papara, 2023 başında yurt dışı hedeflerine hız vermişti.

Money 20/20 Europe etkinliğiyle hedeflerine bağlılığını bir kez daha teyit eden şirket, yeni iş birlikleri, marka farkındalığı ve bilgi paylaşımı için fuar boyunca potansiyel iş ortakları, ticari kullanıcılar ve basın mensuplarıyla temaslar gerçekleştirdi. 300'ü aşkın potansiyel ticari iş ortaklığı için görüşmeler yapan şirket, Money 20/20'den 2 ticari iş birliği anlaşmasıyla döndü.