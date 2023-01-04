Papara tekzip metni

Papara Elektronik Para A.Ş. (Papara) 6493 sayılı kanun kapsamında kurulmuş ve 26/04/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan faaliyet izni kapsamında hizmet veren bir elektronik para kuruluşudur. Papara 14 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla ülkemizin en büyük elektronik para kuruluşlarından biri olarak telefon uygulamaları aracılığıyla tabi olduğu mevzuata uygun şekilde kullanıcı kabul etmektedir. Ülkemizde Papara gibi faaliyet gösteren ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Kuruluşları Birliği üyesi olan 43 elektronik para kuruluşu daha bulunmaktadır.

İnternet sitenizde https://www.sondakika.com/haber/haber-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-kacakcilik-ve-15490670/ linki altında yer alan haberde, yasa dışı bahise aracılık edenlerin Papara ve banka hesaplan kullandıkları vurgulanmıştır. Başkaca hiçbir bankanın veya elektronik para kuruluşunun markası paylaşılmayan bu haberde, Papara markasının kullanılması kasıt veya kasıtsız olarak markamızın itibari zedelemektedir. Objektif habercilik ilkelerin uyarınca hiçbir bankanın ve elektronik para kuruluşunun markası paylaşılmadan sadece Papara'ya atıf yapılması kabul edilebilir durum değildir.

Habere konu soruşturma ve birçok yasa dışı bahis hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında Papara, başta 6493 sayı ve 5549 sayılı kanunlar olmak üzere, mevzuatta öngörülen tüm yükümlülüklerinin tamamını eksiksiz olarak ve ivedilikle yerine getirmektedir. Kuruluşumuzun azami özenle aldığı tedbirlerle, yasa dışı bahis gibi birçok yasa dışı eylem kapsamında hukuka aykırı ve şüpheli işlemlerin tamamı görevli kurumlara bildirilmekte olup, gerekli tedbirler alınmaktadır.

Haberin sunuluş biçiminde hangi bankalarda açılan hesapların eylemde kullanıldıkları belirtilmemekte, hiçbir bankanın adı zikredilmemektedir. Buna karşılık, elektronik para kuruluşları nezdinde açılan hesaplarının kullanılmasının söz konusu olduğu durumda sadece Papara unvanı yazılarak, suç örgütleriyle saygın markamızın ilişki olduğu intibası kasıtlı veya kasıtsız olarak yaratılmış olup, haberin objektif olması ilkesinden uzaklaşılmış olmaktadır. Bu sebeplerle, Kuruluşumuzun adının yapılan haberde bu şekilde yer almasını kabul etmediğinizi ve Kuruluşumuzun suç ile mücadele konusunda gerek Yargı Kurumlarıyla gerek İdari Kurumlarla tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam ettiğini kamuoyuna duyurmak gereği doğmuştur.