Papara'nın yeni CEO'su Emre Kenci oldu

12 milyonu aşkın bireysel, 1.250'yi aşkın kurumsal kullanıcısı olan Papara'da üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. 2016 yılından bu yana CTO olarak görev yapan ve aynı zamanda şirket ortaklarından olan Emre Kenci, Papara'nın yeni CEO'su oldu.

Papara tarafından yapılan açıklamada Emre Kenci'nin devrettiği CTO'luk görevine ise Mühendislik Departmanı Direktörü Volkan Nazmi Metin'in getirildiği belirtildi. Yönetim kurulunda bir değişiklik olmazken, Ahmed Faruk Karslı'nın yönetim kurulu başkanlığına devam ettiği ifade edildi. Ahmed Faruk Karslı'nın yurt dışı faaliyetlerine odaklanarak lisans süreçleri, satın almalar, iş birlikleri, ofis kurulum süreçleri ve pazar penetrasyonlarıyla ilgilenerek Papara'nın globalleşmesinde aktif rol oynayacağı da belirtildi.

"ALDIĞIMIZ BU KARARIN BİZİ DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Papara'nın yeni CEO'su Emre Kenci yeni görevi için görüşlerini belirterek, "Global bir FinTech olma yolunda ilerlerken bir yandan da kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaya hız kesmeden devam etmek için aldığımız bu kararın bizi daha iyi noktalara taşımasını temenni ediyor ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu tüm finansal hizmetleri daha hızlı, daha kolay, daha hesaplı ve daha keyifli hale getirme hedefimize ulaşmak amacıyla hiç durmadan koşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmed Faruk Karslı ise görev değişikliği ile ilgili açıklamasında, "Papara 5,5 yılda büyük başarılara imza atarak 12 milyonu aşkın kullanıcıya ve çok iyi bir pazar payına ulaştı ama daha yapmak istediklerimizin başındayız. Bizim için en büyük gurur kaynağı milli bir finansal kuruluş olarak başka pazarlarda da aynı başarıları yakalamak olacak. Ben de bu hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmemiz için görevimi daha önce teknoloji ve ürün ekiplerimize liderlik eden ve ortaklarımız arasında yer alan Emre Kenci'ye devrediyorum. Nisan ayı itibarıyla Yönetim Kurulu'ndaki görevime ve kurucusu olarak Papara'yı temsil etmeye devam edecek, Papara'nın yurt dışı büyümesine odaklanacağım."

EMRE KENCİ KİMDİR?

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Emre Kenci, Microsoft'ta kıdemli mühendis olarak çalışmış, BtcTurk ve BTCTrader'da ortak ve CTO olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu Papara'da CTO olarak görevini sürdürürken yeni ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Emre Kenci Nisan 2022 itibarıyla Papara'nın yeni CEO'su olarak çalışmalarına devam edecektir.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi