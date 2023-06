Papara, Konut Sigortası Ürününü Kullanıcılarına Sunuyor

Papara, sigorta aracılığı alanında yeni ürünü konut sigortasını kullanıcılarına sunuyor. Mini, Standart ve Plus olmak üzere 3 farklı paket içeren konut sigortası ürünü, yangın, su baskını, sel, fırtına, hırsızlık, hava ve kara taşıt çarpması gibi kapsamları içeriyor. Papara, sigorta aracılığı alanındaki ilk ürünü olan Cep Telefonu Sigortası'nı Eylül 2022'de duyurmuştu. Evcil Hayvan Sigortası ürününü Ocak 2023'te kullanıcılarıyla buluşturan finansal teknoloji şirketi, bahar ve yaz dönemlerinin gelişiyle duyulan ihtiyaç artan Seyahat Sağlık Sigortası'nı da nisan ayının başında tanıttı. Konut Sigortası, Papara'nın 2023 içinde duyurduğu üçüncü sigorta ürünü oldu.

Geçen yıl sigorta aracılığı alanında bir şirket kurarak yenilikçi ve geleneksel sigorta ürünlerini kullanıcılarına daha iyi deneyimlerle sunmaya başlayan Papara, yeni ürünü konut sigortasını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, kullanıcıların Papara'dan kolayca satın alabileceği sigorta ürünlerine cep telefonu, evcil hayvan ve seyahat sağlık sigortalarından sonra konut sigortası da eklendi.

2016'dan bu yana hızlı, kolay, hesaplı finansal ürün ve hizmetler geliştiren Papara'nın her bütçe için hesaplı fiyatlarla sunduğu konut sigortası ürünü, 3 farklı paket içeriyor.

Paket kapsamları birbirleriyle büyük ölçüde örtüşse de teminat tutarları açısından farklılaşıyor.

Mini, Standart ve Plus olarak adlandırılan paketlerin her biri yangın, su baskını, sel, fırtına, hırsızlık, hava ve kara taşıt çarpması gibi kapsamları içerirken, Standart ve Plus Paket'te bu teminatlara ek olarak cam kırılması, kapkaç, ferdi kaza, üçüncü şahıs maddi bedeni kapsamları ekleniyor. Ayrıca paket teminat tutarları da artıyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar Papara'dan konut sigortası satın alabiliyor.

Papara'dan konut sigortası satın alan kullanıcılar, yılda bir defaya mahsus olmak üzere kombi veya klima bakımı hizmetinden yararlanabiliyor. Ayrıca Papara'nın harcadıkça anında nakit kazandıran programı Cashback ile yüzde 5 anında nakit kazanıyor.

Kullanıcılar, e-Devlet Kapısı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden alabilecekleri NVİ Adres No ile ikamet ettikleri adres için birkaç adımda tüm teklifleri görüntüleyebiliyor ve kendilerine uygun teklifi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Kullanıcılar Papara hesaplarındaki tutarla ödeme yapabildiği gibi, kredi kartıyla ödeme yaparak 12 aya varan taksit seçeneğinden yararlanabiliyor.

Papara, sigorta aracılığı alanındaki ilk ürünü olan Cep Telefonu Sigortası'nı Eylül 2022'de duyurmuştu.

Evcil Hayvan Sigortası ürününü Ocak 2023'te kullanıcılarıyla buluşturan finansal teknoloji şirketi, bahar ve yaz dönemlerinin gelişiyle duyulan ihtiyaç artan Seyahat Sağlık Sigortası'nı da nisan ayının başında tanıttı. Konut Sigortası, Papara'nın 2023 içinde duyurduğu üçüncü sigorta ürünü oldu.

Şirket ilerleyen dönemde sağlık danışmanlığı sigortası, ferdi kaza sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi ürünleri yenilikçi bir yaklaşımla sunmaya hazırlanıyor.