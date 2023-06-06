Papara, Konut Sigortası Ürününü Kullanıcılarına Sunmaya Başladı

Finansal teknoloji şirketi Papara, sigorta ürünleri arasına konut sigortasını da eklediğini duyurdu. Ürün, üç farklı paket içeriyor ve ev sahipleri ile kiracılar tarafından satın alınabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, yılda bir defaya mahsus kombi veya klima bakımı hizmetinden yararlanabiliyor ve Papara'nın Cashback programı ile yüzde 5 anında nakit kazanabiliyor. Konut sigortası, şirketin 2023 içinde duyurduğu üçüncü sigorta ürünü oldu.

Geçtiğimiz yıl sigorta aracılığı alanında bir şirket kurarak kullanıcılarına sigorta ürünleri sunmaya başlayan finansal teknoloji şirketi Papara, yeni ürünü konut sigortasını duyurdu. Şirket, sigorta ürünlerine cep telefonu, evcil hayvan ve seyahat sağlık sigortalarından sonra konut sigortasını da eklediğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada ürünle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Papara'nın konut sigortası ürünü, üç farklı paket içeriyor. Paket kapsamları birbirleriyle büyük ölçüde örtüşse de teminat tutarları açısından farklılaşıyor. Mini, Standart ve Plus olarak adlandırılan paketlerin her biri yangın, su baskını, sel, fırtına, hırsızlık, hava ve kara taşıt çarpması gibi kapsamları içerirken, Standart ve Plus Paket'te bu teminatlara ek olarak cam kırılması, kapkaç, ferdi kaza, 3. şahıs maddi bedeni kapsamları ekleniyor. Ayrıca paket teminat tutarları da artıyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar, Papara'dan Konut Sigortası satın alabiliyor.

"Papara'dan Konut Sigortası satın alan kullanıcılar, yılda bir defaya mahsus olmak üzere kombi veya klima bakımı hizmetinden yararlanabiliyor. Ayrıca Papara'nın harcadıkça anında nakit kazandıran programı Cashback ile yüzde 5 anında nakit kazanıyor. Kullanıcılar, e-Devlet Kapısı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden alabilecekleri NVİ Adres No ile ikamet ettikleri adres için birkaç adımda tüm teklifleri görüntüleyebiliyor ve kendilerine uygun teklifi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Kullanıcılar Papara hesaplarındaki tutarla ödeme yapabildiği gibi, kredi kartıyla ödeme yaparak 12 aya varan taksit seçeneğinden yararlanabiliyor."

2023'TEKİ ÜÇÜNCÜ SİGORTA ÜRÜNÜ

Şirket, sigorta aracılığı alanındaki ilk ürünü olan 'Cep Telefonu Sigortası'nı Eylül 2022'de duyurmuştu. 'Evcil Hayvan Sigortası' ürününü Ocak 2023'te kullanıcılarıyla buluşturan finansal teknoloji şirketi, 'Seyahat Sağlık Sigortası'nı da nisan ayının başında tanıttı. Konut sigortası, şirketin 2023 içinde duyurduğu üçüncü sigorta ürünü oldu. Şirket ilerleyen dönemde sağlık danışmanlığı sigortası, ferdi kaza sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi ürünleri yenilikçi bir yaklaşımla sunmaya hazırlandığını açıkladı.