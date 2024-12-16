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Papara, gençlik departmanını faaliyete geçirdi

Papara, gençlik departmanını faaliyete geçirdi
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İSTANBUL (İHA) – Finansal teknoloji şirketi Papara, gençlerin hayatında ve toplumda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek üzere Papara Gençlik Departmanı'nı kurdu.

İSTANBUL (İHA) – Finansal teknoloji şirketi Papara, gençlerin hayatında ve toplumda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek üzere Papara Gençlik Departmanı'nı kurdu.

21 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan finansal teknoloji şirketi Papara, gençler için gençlerle birlikte yeni bir oluşuma imza attı. Şirket bu çerçevede gençlerin hayatında ve toplumda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek üzere Papara Gençlik Departmanı'nı kurdu. Bu birimde gençlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sosyal fayda odaklı projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Papara Gençlik Elçileri hayallerini ve hedeflerini anlattı

Şirketten alınan bilgilere göre; Papara Gençlik Departmanı'na dahil olacak gençleri belirlemek için yapılan çağrıya Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden 9 bine yakın öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların ardından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler ve mülakatlar sonucunda Papara Gençlik Departmanı'nın ilk dönemini temsil edecek 6 Gençlik Elçisi belirlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin işletme, elektrik elektronik, bilgisayar, yazılım ve matematik mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimlerine devam eden gençlik departmanının genç elçileri, lansmanda sahne alarak kendilerini tanıttı, gelecek hedeflerini ve Gençlik Elçisi olarak başarmak istediklerini paylaştılar.

Gençler görev aldıkları 6 aylık dönem boyunca eğitim ve mentörlük desteği alarak fikirlerini ve hayallerini toplumsal fayda odaklı projelere dönüştürecekler. Aynı zamanda da Papara liderlerine tersine mentörlük yapacak olan gençler, şirketin de yapısına katkı sağlayacaklar.

"Hiç kimseyi dinlemeyin ve inandığınız şeyin peşinden koşun"

Lansman etkinliğinde Papara'nın Gençlik Departmanı vizyonunu anlatan Papara CEO'su Emre Kenci, "Gücünü gençlikten alan bir marka olarak gençliğe yatırım yapmak ve gençlerin güçlenmesi için kalıcı bir yapı kurmak istedik. Aynı zamanda da gençler için ne yapmamız gerektiğine biz karar vermeyelim dedik. Gençlerin derdini en iyi gençler bilir ve çözümü de yine onlar oluşturur düşüncesiyle gençleri ekibimize dahil ettik" dedi. "Ülkemizin genç yeteneklerini kaybetmek istemiyoruz. Onlara farklı fırsatlar sunarak, potansiyellerini açığa çıkarmak, hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları desteği vermek istiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Kenci, gençlere "Hiç kimseyi dinlemeyin ve hayallerinizin, inandığınız şeylerin peşinden koşun" mesajını verdi.

Gençlerin ortak paydada buluşan sorunları 'harekete geçememe' ve 'içselleştirilmiş umutsuzluk hali'

Etkinlikte ayrıca Papara'nın FutureBright Group ve Platon.Ai iş birliği ile yürüttüğü araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Araştırma kapsamında Papara Gençlik Departmanı'na başvuran gençlerin izinli ve anonimleştirilmiş verileriyle birlikte buradan referansla benzer profile sahip Türkiye'deki gençlerin sosyal medya etkileşimleri ve dijital ortamlardaki davranışları yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle analiz edildi. Ulaşılan sonuçlar gençlerin ortak sorunları, kaygıları ve endişelerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin ortak paydada buluşan sorunları arasında harekete geçememe, içselleştirilmiş umutsuzluk hali ve konformizme sığınma duyguları ön plana çıktı. Her 10 gençten 1'inin endişesi mental sağlığı olurken, gençlerin yaşamındaki her bir sorunun diğerleriyle bağlantılı olduğu da görüldü. İlk iki sırada yüzde 29.7 ile gelecek kaygısı ve yüzde 23.1 ile ekonomik ve finansal sorunlar yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, "Türkiye'nin dört bir yanından 80 binin üzerinde gencin yalnızca söylediklerini değil, gerçek davranışlarını analiz ettiğimiz bu araştırma, gençliğin sorunlarını anlamanın ötesine geçiyor. Bu çalışma, geleceği şekillendiren gençlik dinamiklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 107 bin 884 veri noktası, 44 bin 900 kompleks metin yapısı ve 1 milyon 735 bin 656 kelimeyi analiz ederek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal zorluklarını derinlemesine kavradık. Bu motivasyonların ortasında Papara, gençlerin sesine kayıtsız kalmadı ve Gençlik Departmanı'nı hemen devreye sokarak harekete geçti. Papara'nın bu adımı, yalnızca gençlerin sorunlarına çözüm arayışı değil, aynı zamanda onların hayallerine dokunan, umut ve cesaretle geleceği inşa eden bir hareketin başlangıcıdır. Yapılan her şey anlam kazandığında, gençler seslerinin gerçekten duyulduğunu hissedecek" dedi.

Gençlerin sesi dijital sanatla buluştu

Gençlerin fikirlerinden, sorunlarından ve gelecekten beklentilerinden ilham alan dijital sanat eserleri lansmanda gösterime girdi. Ses, görsel medya ve interaktif teknolojiyi bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan genç sanatçı ve müzisyen Can Memişoğulları'nın dijital sanat eseri lansmanda ekrana geldi. Müzisyen ve yazar Beyza Doğuç ise Gençlik Departmanı başvurularında gençlerin sorunlarını ve hayallerini anlattıkları metinleri yapay zeka kullanarak şarkı sözlerine dönüştürdü ve besteledi. Doğuç ayrıca yapay zeka kullanarak bir müzik video tasarladı ve bestelediği parça ile birleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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