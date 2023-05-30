Papara, ECHO Awards'ta ödeme sistemleri kategorisinde birinci seçildi

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ECHO Awards 2023 ödül töreninde finansal teknoloji şirketi Papara, ödeme sistemleri kategorisinde yılın en iyi e-ticaret platformu seçildi. Kazananlar gerçek kullanıcı deneyimleri ve araştırmalar sonucunda belirlendi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle e-ticaret sektörünün en iyi markalarını belirlemek için düzenlenen ECHO Awards'ın 2023 kazananları belli oldu. Finansal teknoloji şirketi Papara, ECHO Awards'ta ödeme sistemleri kategorisinde yılın en iyi e-ticaret platformu seçildi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ECHO Awards 2023 ödül töreni, 25 Mayıs Perşembe günü Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirildi. Papara, e-ticaret sektörünün kategori ve deneyim bazında en iyi markalarını onurlandıran ödül töreninde ödeme sistemleri kategorisinin birincisi oldu.

GERÇEK KULLANICI DENEYİMLERİYLE BELİRLENDİ

ECHO Awards, bu yıl "The Great Specialization – Yatay Kapsayıcılıktan Dikey Konsantrasyona" ana temasıyla düzenlenen ECHO Summit kapsamında sahiplerini buldu. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ECHO Awards'ın kazananları, 12 ilde 1.200 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına ve gerçek kullanıcı deneyimlerine göre belirlendi. Gerek bireysel gerek de ticari finansal çözümleriyle kullanıcıların e-ticaret deneyimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan finansal teknoloji şirketi Papara, kullanıcıların deneyim ve görüşleri doğrultusunda bu yılki ödüllerde ödeme sistemleri kategorisinin birincisi oldu.