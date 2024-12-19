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Papara'da Yönetim Değişikliği: Emre Kenci'den Ahmed F. Karslı'ya Geçiş

Papara'da Yönetim Değişikliği: Emre Kenci'den Ahmed F. Karslı'ya Geçiş
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Finansal teknoloji şirketi Papara, CEO görevini Emre Kenci'den kurucusu Ahmed F. Karslı'ya devrederek yeni bir döneme giriyor. Papara'nın büyüme vizyonu ve küresel pazarlardaki hedefleri doğrultusunda liderlik değişikliği önemli adımların habercisi.

Finansal teknoloji şirketi Papara, yönetim kademesinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 2022-2024 yıllarında Papara'nın Ceo'luk görevini yürüterek şirketin kaydettiği gelişime ve büyümeye liderlik eden Emre Kenci, görevi Papara'nın kurucusu Ahmed F. Karslı'ya devrediyor.

Finansal teknoloji şirketi Papara, küresel pazarlarda büyüme vizyonunu güçlendirecek stratejik bir adım atarak yeni bir döneme giriyor. Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, Ceo'luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek. Yeni dönemde Emre Kenci, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kullanıcı odaklı yaklaşımı, ürün ve teknoloji geliştirme konusundaki vizyonuyla şirketin büyüme yolculuğuna yön vermeye devam edecek.

Küresel pazarlara yaptığı yatırımlarla yeni başarı elde etmeye hazırlanan Papara'nın lider kadrosundaki bu bayrak değişimi, şirketin bu yatırımlarını stratejik olarak yönetmeye odaklanıyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO görevini üstlenmesiyle birlikte yeni dönemde şirketin Türkiye'de planladığı halka arza da liderlik edecek olan Ahmed F. Karslı, "Papara, bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Şimdi önümüzde daha da büyük hedefler var. Şirketin teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Karslı, Emre Kenci'ye CEO'luk döneminde imza attığı global iş birlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Papara'nın finansın her alanında hizmet veren bir 'Super App' olma vizyonunu ortaya koyan ve bu alanda yenilikçi ürünlerin kullanıcıya ulaşmasına liderlik eden Emre Kenci, "Şirketin büyüyen ekosistemine liderlik ettiğim bu dönem, benim için inanılmaz derecede özel bir deneyim oldu. Şirket, bu dönemde hem gelenekselin dışında sunduğu ürünlerin çeşitliliğiyle hem de oluşturduğu yeni pazar fırsatları ve kazandığı global kimliğiyle çok önemli adımlar attı. Şirketin bugün geldiği noktada, Ahmed F. Karslı'nın liderliğinde yeni bir dönemin başlayacak olmasından heyecan duyuyor, şirketin global sahnedeki varlığının daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

Açıklamaya göre, CNBC ve Statista tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri' listesinde 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez yer alan şirket, 2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' arasında gösterildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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