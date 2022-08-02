Pandemi kekiğin kıymetini arttırdı

Türkiye'nin endemik bitki varlığı bakımından en zengin illeri arasında yer alan Aydın'da kendiliğinden yetişen kekik pandemi ile birlikte kıymete bindi. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde dede mesleği kekik yağcılığı yapan Bekir Özkul, pandemiden sonra üretim kapasitesini yüzde 100 arttırdıklarını ve ürettikleri kekik yağının litresini 3 bin 500 TL'ye suyunu ise 35 TL'ye sattıklarını ve siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Ata mesleği kekik yağcılığını sürdüren Bekir Özkul, sadece parası için değil insanlara faydalı olmak için bu mesleği seçtiğini belirterek, pandemiden sonra kekik suyu ve yağı üretiminin de tüketiminin de yüzde 100 oranında arttığını söyledi. Kısa süre öncesine kadar hiçbir ekonomik değeri olmayan ve Aydın dağlarında kendiliğinden yetişen ve kullanılmadığı için de daha sonra kuruyan kekikler bölge insanı için iş tüketenler için ise şifa kaynağı oldu.

Mesleği babası Ömer Özkul'dan, babasının da dedesi Ali Özkul'dan devraldığını belirten Bekir Özkul, "Dedelerimiz Isparta'da gülsuyu ve gülyağı üretirmiş. Yaklaşık 70 yıl önce Aydın'ın kekiğini değerlendirmek için Isparta'dan Aydın'ın Köşk ilçesinin Başçayır köyüne gelmiş. Burada özel yöntemlerle kekik yağı ve kekik suyu çıkarmaya başlamış daha sonra mesleği dedemden babam devralmış şimdi de ben yürütüyorum" dedi.

"Pandemiden sonra altın gibi kıymetli oldu"

Kekik suyu ve kekik yağının pandemiden sonra çok kıymetlendiğini belirten Bekir Özkul, "Üretimimizi damıtma sistemiyle yapıyoruz. Atalarımızdan kalma kazanlarımızda üretimimizi sürdürüyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Kekik suyunun mideye çok faydası var. Kekik yağının ise her şeye faydası var. Hatta ilaçlardan daha faydalı olduğu söyleniyor o yüzden çok tercih ediliyor. İşimden oldukça memnunum. Bu işi bizden başka bu sistemle yapan yok. Fabrika usulü yapanlar var. Köylüden şehirdekiler ve baharatçılar alıyor. Sıcaktan dolayı üretim biraz zor oluyor ama çok faydalı bir iş yaptığımıza inanıyoruz. ve mesleğimi devam ettirmek istiyorum" dedi.

"Karya Farma ile Afrika'ya açılacağız"

Üretimlerinin tamamen doğal olması nedeniyle ADÜ Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma'nın HBX-2371 adlı ürünü için özel üretim de yaptıklarını ifade eden Özkul, önümüzdeki süreçte Afrika'ya açılacaklarını söyledi. - AYDIN