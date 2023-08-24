Pancar Üreticilerine 729 Milyon Liralık Sulama Avans Ödemeleri Yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yönelik 729 milyon 714 bin lirayı bulan sulama avans ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yönelik 729 milyon 714 bin lirayı bulan sulama avans ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar üreticilerine yapılacak ödemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "729 milyon 714 bin liralık sulama avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.