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Pamukkale'yi Ziyaret Eden Turist Sayısı Yüzde 12 Arttı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, geçen seneye göre yüzde 12 artışla 1 milyon 700 bin turisti ağırladı. Gece müzeciliği ve termal suyuyla ziyaretçilerini cezbeden Pamukkale, dünyanın dört bir yanından turist çekmeye devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezi Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı, yılın 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin oldu.

Beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini kendisine çekmeye devam ediyor.

Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısı artış gösteren ören yerine gelenler, travertenler, şifalı termal suyu ve antik kentleri görme şansı yakalıyor.

Turistler, antik kent içinde bulunan yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek yüzmenin tadını çıkartabiliyor.

Pamukkale, 2023 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 512 bin turisti ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 12 artışla 1 milyon 700 bin olarak gerçekleşti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, bölgenin cazibesini her geçen gün artırdığını söyledi.

Pamukkale'yi yılın 8 ayında 1 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Şen, "Acentelerin girişlerine baktığımız zaman da 480 binden 530 bine ulaşan bir rakam görüyoruz. Bu da yabancıların Pamukkale'ye ilgi gösterdiğini ve bu sayının arttığını gösteriyor." dedi.

Gece müzeciliğinin etkisi

Yıl sonuna kadar Pamukkale'yi 2 milyon 900 bin civarında kişinin ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Şen, gece müzeciliğinin de bu sayının artmasına katkı sağladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz sezon başında yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı misafiri Pamukkale'de ağırlamayı hedefliyorduk. Bu hedefe ulaşamasak bile bu yıl 2 milyon 900 bin civarında ziyaretçiyi Pamukkale'de ağırlamış olacağız. Gece müzeciliği bu yıl çok etkin oldu. Tanıtımlarla gece müzeciliğinin gelecek yıl çok daha talep göreceğini, özellikle acentelere duyuruların yapılmasının ardından bu acentelerin gece Pamukkale'yi çok daha fazla ziyaret edeceğini hedefliyoruz. Karahayıt Mahallesi'nde bu yıl açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin özellikle kış aylarında hastaların gelmesiyle Pamukkale'ye gelen ziyaretçileri de artıracağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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