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Pamukkale'de Ziyaretçi Sayısı Yüzde 12 Arttı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz cennet olarak da anılan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı yılın 8 ayında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz cennet olarak da anılan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı yılın 8 ayında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını devam ediyor. Hierapolis Antik Kenti, beyaz travertenleri ve Antik Havuzu ile eşsiz güzelliklere sahip Pamukkale Ören Yeri, her mevsim dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Gece müzeciliği uygulaması ile birlikte ziyaretçi sayısında artış görülen Pamukkale'de misafirler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp termal suya girme ve antik kenti görme imkanı buluyor.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'nin, geçen yıl 1 Ocak-31 Ağustos 2023 tarihlerinde 1 milyon 512 bin 648 ziyaretçiyi ağırlarken, antik kenti ziyaret eden turist sayısının bu yılın 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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