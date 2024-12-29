Pamukkale'de Yılbaşı Doluluğu Yüzde 100'e Ulaşacak

Bu yıl 2,5 milyon civarında ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de konaklama tesisleri yılın son gününü de dolu geçirecek.

Beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri, 2024 yılında da yurt içinden ve dünyanın farklı coğrafyalarından ziyaretçi çekti.

Bölgeyi 1 Ocak-21 Aralık'ta 2 milyon 416 bin 753 ziyaretçi gezdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, yaz aylarında olduğu gibi yılbaşı ve yarıyıl tatillerinin denk geldiği kış aylarında da tatilcilerden ilgi görüyor.

Yeni yılda yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefleyen Pamukkale'de konaklama tesisleri 2024'e yüzde 100'e yakın dolulukla veda edecek. Yılın son günündeki bu doluluk, turizmcilerin yeni yılda daha fazla turist çekme umudunu artırdı.

" Bulgaristan'dan çok yoğun bir talep var"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, 2024 yılının Denizlili turizmciler için iyi bir yıl olduğunu söyledi.

Ziyaretçi sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şen, "Bu yıl 2 milyon 500 bin civarında yerli ve yabancı misafiri Pamukkale'de ağırlamış olacağız. Yılbaşına baktığımız zaman rezervasyonlarının dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle Bulgaristan'dan çok yoğun bir talep var, bölgemizdeki otellerin birçoğunu doldurmuş durumdalar. Geri kalan boş yerleri de yerli misafirlerimiz doldurdu. Yılbaşını çok yüksek bir dolulukla yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Şen, Pamukkale'de gelecek yıl da iyi bir turizm sezonu beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025 yılında da biz iyi bir sezon bekliyoruz. Gece müzeciliği de Denizli'ye ciddi anlamda katkı sağladı. Yeni yılda çok iyi bir tanıtımla Denizli'ye katkılarını göreceğiz. Yine bölgemizde belki Avrupa'nın en iyi fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerinden bir tanesi açıldı. Bu da ilgi görüyor. Sağlık turizmi açısından da ülkemize gelenlerin Denizli'ye ve Pamukkale'ye de rağbet ettiğini göreceğiz. Tedavi edici özelliği ön plana çıkan Hierapolis, dün olduğu gibi bugün de hem yerli hem yabancı insanlara sıhhatini kazandırmaya devam edecek."