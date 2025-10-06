Pamuk Üretimi İçin İklim Değişikliği En büyük Tehdit

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki daralmanın pamuk üretimi açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu kaydederek, "İklim kaynaklı su yetersizliği, üretim planlamasını imkansız hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Çondur, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada pamuğun Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) verilerine göre 2024-2025 sezonunda dünya genelinde 25 milyon 287 bin ton pamuk üretimi yapıldığını kaydeden Çondur, Türkiye'nin pamuk üretiminde 840 bin ton ile yedinci sırada yer aldığını anlattı.

Çondur, ICAC'ın 2025-2026 sezonu tahminlerine göre dünya genelinde 25 milyon 438 bin ton pamuk üretimi beklendiğini aktararak, Türkiye'de 780 bin ton pamuk üretimi öngörüldüğünü dile getirdi.

Son yıllarda kuraklık nedeniyle pamuk üreticilerinin ciddi verim kayıpları yaşadığını belirten Çondur, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve su kaynaklarındaki daralma, pamuk üretimi açısından en büyük tehditlerden biridir. İklim kaynaklı su yetersizliği, üretim planlamasını imkansız hale getiriyor. Sulama maliyetleri artarken, suya ulaşamayan üretici pamuk ekmekten vazgeçiyor. Bu yalnızca tarımsal bir sorun değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar sorunudur."

Çondur, basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, yeni sulama projelerinin devreye alınması, suyun etkin yönetimi konusunda ortak irade sergilenmesi, iklim koşullarına dayanıklı, suyu daha verimli kullanan pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi ve bu çeşitlerin üreticiyle buluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.