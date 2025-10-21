Pamuk Üreticisi Desteklenmezse Üretim Sıkıntıya Girecek

Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Türkiye'de pamuk fiyatlarının yaklaşık 4 yıldır yerinde saydığını belirterek, "Pamuk üreticisi desteklenmez ise pamuk, üretilemez hale gelir" dedi.

2025 yılı itibariyle pamuğun üretim maliyetinin kilogramda 35 TL şu anda 26-27 TL'ye alındığını kaydeden Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Üretici emeğinin karşılığını alamadığı için her geçen gün pamuk ekim alanları daralıyor" dedi.

Son günlerde Aydın ve çevresinde etkili olan yağışların pamuğa olan zararı ile ilgili bir soru üzerine açıklama yapan Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, her ne kadar pamukta basit bir zarar neden olsa da genel itibariyle gerçekleşen yağışların çiftçi için sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Yağışlardan dolayı pamuğun kalitesindeki düşünün yaklaşık 1 TL gibi fiyat düşüşüne neden olabileceğini ancak zeytin ve kestaneye çok faydası olduğunu belirten Kendirlioğlu, "Pamuk yukardan suyu yani yağmuru sevmez. Rutubet yağmurdan etkilenir. Kalite düşer, piyasa göre 1 lira gibi fiyat düşüşü olur ama herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha önceki yıllarda Ekim ayı sonuna hatta Kasım ayı ortalarına kadar yağış olmazdı. Bu sene yağışlar Ekimde başladı. Esas bizim ana sıkıntımız fiyatlar. Şu anda pamuğun kilogram fiyatı 26-27 TL civarında. Bu 4-5 yıldır böyle . Bunun yanında pamuğun kilogramda 35 lira maliyeti var. Şu andaki fiyatlarla sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

Pamuk üretiminde yaşanan sıkıntı konusunda yetkililerin devreye girmesini beklediklerini kaydeden Başkan Kendirlioğlu, "Primle ilgili çalışmalar sürüyor. Yeni çıkan destekleme sisteminde primin verilip verilmeyeceği bile belli değil. Ancak çiftçi bu fiyatlarla para kazanmayı bırakın kredi borçlarını bile ödeyebilmesi mümkün değil. Şu anda 10 TL prim beklentisi var. Bu afaki görünebilir. Ancak eskiden prim sistemi ilk çıktığın 20 cent prim verilirdi. Bu da şu anki kur üzerinde hesaplandığında 16 TL'ye tekabül ediyor. Pamuk üreticisi ciddi sıkıntılara gebe. Bu nedenle acil çözüm bekliyoruz" dedi.

"Pamuk üretim alanı 1 milyon dönümden 450 bin dönüme düştü"

Pamuk fiyatlarındaki sıkıntılar yüzünden pamuk ekim alanlarının ve üretim miktarının her geçen gün daraldığını kaydeden Kendirlioğlu, "Daha önceki yıllarda 1 milyon dönüm alanda pamuk üretimi yapılırdı. Bu yıl 450 bin dönüm alan düştük. Önümüzdeki yıl da bu rakam 150-200 bin dönümlere düşer. Eskiden Karpuzlu, Çine, Bozdoğan ilçeleri pamuk üretim merkezi idi. Şu anda Söke, Germencik ve Efeler'de pamuk üretimi kaldı. Diğer ilçelerde üretim kalkıyor. 2 milyon ton işlenmiş pamuğa ihtiyacı olan ülkemizin önümüzdeki yıl bu ihtiyacı karşılama oranı yüzde yüzde 30-25'lere düşer. Çiftçimize verilmeyen prim başka ülkelerin çiftçisine gider" ifadelerine yer verdi. - AYDIN