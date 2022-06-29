Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı

Aydın'ın söke ilçesindeki pamuk üreticileri yeşil kurt zararlısına karşı uyarıldı.

Aydın'ın söke ilçesindeki pamuk üreticileri yeşil kurt zararlısına karşı uyarıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeşil kurt, pamuk veriminin büyük kısmını oluşturan ilk taraklarda görülmekte olup, bu tarakların dökülmesine neden olmaktadır. Çiçeklere zarar veren larvalar koza oluşumunu azaltmakta, Zarar gören kozalar da açılamamakta ve dökülmektedirler. Üreticilerimizin bu konuda dikkatli olmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimizin yapmakta olduğu kontrol ve uyarıları dikkate alarak, ekonomik zarar eşiğine gelen yeşil kurt yoğunluğunun olduğu alanlarda tavsiyeli bitki koruma ürünleriyle zirai mücadele yapmaları gerekir. Mücadele edilmediği takdirde bu zararlının pamuk üretiminde ciddi oranda verim kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır " denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title