Pamuk Üreticileri Çukobirlik'in Açıkladığı Fiyata Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pamuk üreticileri Çukobirlik tarafından açıklanan pamuk fiyatına tepki gösterdi. Pamuk üreticisi Enver Eker, "Fiyatlardan bu yıl çok büyük şikayetlerimiz var. 18,5 lira açıkladı fiyatını. Bu fiyatlar maliyeti kurtarmıyor. Pamuk çiftçisi çok zor durumda" dedi. Çırçır ve Prese fabrikası sahibi Ahmet Can Kolukırık ise, "Gördüğünüz gibi makinelerimiz boş yatıyor çünkü üretim yok, ekim sahası yok. Çukurova'da pamuğu bitirdiler. Biz böyle olursa kapıya kilit vurup artık işimize gücümüze nasıl bakacaksak onun peşindeyiz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pamuk üreticileri, 18 liradan açıklanan pamuk fiyatına tepki gösterdi. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya pamuk üreticilerinin problemlerini dinledi.

"ÇİFTÇİ SAHİPSİZ"

Ziraat mühendisi Tuncer Karaca şunları söyledi:

"Şu anda çiftçi sahipsiz. Kendi başına sen ne yapabilirsen, ne üretebilirsen diye bırakılıyor ama şunu görüyorum, öngörümü söyleyeyim; çiftçilerimiz o kadar zor durumda ki giderek tarlaları minimum derecede işlemede. Hatta büyük çiftçilerim şunu diyor; 'tarlamı kiraya tutmak isteyen var mı'. Olur mu böyle bir şey? Tarla işlenmezse bu pamuk olmazsa, buğdayımız olmazsa, mısırımız olmazsa biz ne tüketeceğiz? Tamam bir gün iki gün ithal gelir ama yarın bir gün aldığımız bu ithal mallar iki katına çıkarsa yarın sen bu çiftçiyi geri nasıl ayağa diriltip getireceksin? Eker mi iştahla bir daha?"

"FİYATLAR MALİYETİ KURTARMIYOR"

Çiftçi Enver Eker ise şöyle konuştu:

"Fiyatlardan bu yıl çok büyük şikayetlerimiz var. 18,5 lira açıkladı fiyatını. Bu fiyatlar maliyeti kurtarmıyor. Pamuk çiftçisi çok zor durumda. Çok maliyetli, zahmetli bir bebek gibi pamuk. Farklı bir endüstri bitkisi. Çok önemli bir bitki ülkemiz için de. Bunun yüzde 50'sini biz karşılıyoruz, yüzde 50'si ithal oluyor ama bir türlü hak ettiğimiz değeri bulamıyoruz. Şimdi bitmek üzere, tükeniyoruz artık yani. Üretemeyeceğiz. Yüzde 90 oranında azaldı, yüzde 10 ekim alanı var şu anda."

"KAPATMA NOKTASINA GELDİK"

Çırçır ve Prese fabrikası sahibi Ahmet Can Kolukırık da şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi makinelerimiz boş yatıyor çünkü üretim yok, ekim sahası yok. Çukurova'da pamuğu bitirdiler. Girdi maliyetleri çok yüksek. Biz hem üreticiyiz hem de bu işin fabrikasyonunu yapıyoruz. Aynı zamanda yani kapatma derecesine geldik. Girdi maliyetlerimiz yüksek olmasına rağmen devletimizin açıklamış olduğu fiyatlar çiftçiyi kesinlikle tatmin etmiyor. Geçen yıl 21 liradan açıklamıştı, bu sene 18 liradan açıklıyor. Şimdi yani bu çiftçi ne yapsın geçen yılki maliyetlerle bu yılki maliyetler bir değil, olamaz. Yüzde yüz bir artış varken Tarım Bakanımız yanımızda değil. Biz artık kapatma noktasına geldik. Biz böyle olursa kapıya kilit vurup artık işimize gücümüze nasıl bakacaksak onun peşindeyiz. Yani onu düşünüyoruz."

"PAMUK ÜRETİCİSİ DE BİTİYOR"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya tekrar sesleniyoruz Çukurova'dan. Mısır üreticisinin sesini duymadınız, mısır üreticisine istediği desteği vermediniz, istediği fiyatı vermediniz. Enflasyon rakamlarının çok altında bir taban fiyat açıkladınız. Halen de bu ölçüde devam ediyor zaten açıkladığınız rakam. Şimdi sıra pamuk üreticisine mi geldi? Bir zamanlar Çukurova bembeyaz olurdu, beyaz altındı bizim pamuğumuz. Sizin uyguladığınız politikalarla işte pamuk üreticisi de gitgide bitiyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya sesleniyorum; bu konuda pamuk üreticimize destek olalım fiyatı açıklayalım. Üretim maliyeti 18 liraya dayanmış sizin açıkladığınız fiyatın da bundan bir farkı yok. Peki o zaman pamuk üreticisi nasıl ayakta kalacak? Üretime nasıl devam etmesini bekliyorsunuz."