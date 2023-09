Palo Alto Networks, Gartner raporunda tek sağlayıcı SASE'de lider olarak gösterildi

Palo Alto Networks, "Gartner Magic Quadrant for Single-Vendor SASE" (Tek Sağlayıcı SASE) raporunda lider olarak gösterildi.

Palo Alto Networks, "Gartner Magic Quadrant for Single-Vendor SASE" (Tek Sağlayıcı SASE) raporunda lider olarak gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), ilk kez yayınlanan "2023 Gartner Magic Quadrant for Single-Vendor SASE" raporunda tek lider olarak gösterildiğini duyurdu. Palo Alto Networks hem uygulama yetkinliği hem vizyon bütünlüğü anlamında açık ara en yüksekte konumlandı.

Gartner, tek sağlayıcı SASE çözümlerini yazılım tanımlı WAN (SD-WAN), güvenli web ağ geçidi (SWG), bulut erişim güvenlik aracısı (CASB), network güvenlik duvarı ve Zero Trust Network Access (ZTNA) gibi çok sayıda bütünleşik ağ ve hizmet olarak güvenlik özellikleri sunan seçenekler olarak tanımlıyor. Bu seçkiler bulut odaklı bir mimari kullanıyor ve tek bir sağlayıcı tarafından sunuluyor.

Diğer sağlayıcıların şimdiye dek sundukları, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri ve entegrasyonları karşılamada eksik kalıyordu. Palo Alto Networks bu yetkinliklere sahip birleştirilmiş Prisma SASE çözümünün yanı sıra gözlem yeteneği ve AIOps sunan Otonom Dijital Deneyim Yönetimi (ADEM) sayesinde bu alanda benzersiz bir konumda bulunuyor. Müşterilerin parçalanmış güvenlik ve ağ altyapılarını konsolide etmelerine yardımcı olurken tüm lokasyonlar, uygulamalar ve kullanıcılar genelinde tutarlı Zero Trust ağ güvenliği sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palo Alto Networks Ağ Güvenliği Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Anand Oswal, bu değerlendirmenin pazar ihtiyaçlarına ilişkin öngörülerinin bir kanıtı olduğuna inandıklarını bildirdi.

Prisma SASE'nin öngörüler sayesinde bugünkü benzersiz ve güvenilir konuma gelebildiğini belirten Oswal, "SASE, yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN) ile büyük ölçekte dağıtılmış bir bulut hizmeti olarak güvenliği birlikte sunuyor. Müşterilerimiz birleştirilmiş SASE'nin doğru yaklaşım olduğunu ve dağıtılmış iş gücünü tutarlı bir şekilde güvence altına almalarına ve operasyonel sadeliği artırmalarına yardım ettiğini söylüyorlar. SASE aynı zamanda her ölçekte yapay zeka destekli güvenlik sunmak için AI/ML'nin gücündü açığa ortaya çıkarıyor ve şirketlerin manuel ve reaktif IT operasyonlarından tahmine dayalı ve proaktif IT operasyonlarına geçmesine yardımcı oluyor. Bu, çeşitli noktasal çözümlerden oluşan bir patchwork yaratmakla mümkün olamıyor." ifadelerini kullandı.

Westfield Kuzey Amerika Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ABD CIO'su Ken Ogami ise Zero Trust özellikli Prisma SASE durumlarından, kullandıkları cihazlardan veya çalıştıkları yerlerden bağımsız olarak kullanıcıları güvence altına alabilmelerini sağladığını kaydetti.

Palo Alto Networks'ün hem Gartner SSE hem Gartner SD-WAN Magic Quadrant raporlarında lider olarak gösterilen tek sağlayıcı konumunda bulundığunu aktaran Ogami, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yanındaki şirketler bulutu benimseyip operasyonlarını eşi görülmemiş bir hızla dijitalleştirirken SASE de dönüşüm ve işlerinin ölçeğini büyütme çabalarının kritik bir bileşeni haline gelmiş bulunuyor. Gartner Magic Quadrant raporunda şu değerlendirmeye yer veriliyor: Şube teknoloji yığınlarını sadeleştirmek isteyen şirketlerin tek sağlayıcı SASE'ye ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu durum, SD-WAN yatırımları yapan ve projeyi güvenlik duvarı, uzaktan erişim ve diğer güvenlik yetkinliklerini içerecek şekilde genişleten şirketler açısından dikkat çekiyor. Bu trend SSE'yi de kapsamaya başladı. Dolayısıyla, birçok alıcı, türünün en iyisi satın alma hareketlerinden her alanda türünün en iyisi olmasa bile tek bir sağlayıcının tercih edildiği bir pozisyona geçecek."

Palo Alto Networks 8-9 Kasım'da sektörün en önemli SASE buluşması olan üçüncü geleneksel SASE Converge etkinliğine ev sahipliği yapacak. Sanal ortamda düzenlenecek etkinliğe katılacak teknoloji uzmanları ileri AI/ML destekli SASE'nin, müşterilerin yüksek düzeyde dağıtılmış ve bulut öncelikli bir pazar yerinin ölçeğini, karmaşıklığını ve hızını karşılamalarına nasıl yardımcı olduğunu ele alacak. Kayıtlar ise 13 Eylül'de başlayacak.