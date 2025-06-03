Palandöken'den Deri İthalatına Dikkat: 2,5 Milyar Dolar

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz"

"(Kurban) Derilerin düzgün şekilde istif edilmesi, tuzlanması ve sanayiye gönderilebilmesi çok önemli"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı kapsamında ortaya çıkacak kurban derilerinin sanayiye kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Kurban Bayramı'nda işin ehli kasaplarla ve kaliteli bıçaklarla kurban kesilmesinin hayvanın hem etinin hem derisinin israf edilmemesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı'ndan sonra derilerin güzel şekilde çıkarılması halinde, ülkemize önemli bir girdi sağlanıyor. Yoksa biliyorsunuz, biz deri ihtiyacımızı karşılamak için deri ithal ediyoruz. Her yıl yaptığımız ithalat, yıllar geçtikçe daha da pahalı hale geliyor. Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz. Bu, gerçekten önemli bir rakam. Biz bunun ancak yüzde 20'sini karşılayabiliyoruz. Bu nedenle, derilerin düzgün şekilde istif edilmesi, tuzlanması ve sanayiye gönderilebilmesi çok önemli" dedi.

Etin ve derinin israf edilmemesinin hem dini açıdan hem de ekonomik olarak çok önemli olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Derilerin muntazam yüzülmesi, bıçak yaralarının az olması ve ehil kişiler tarafından kesilmiş hayvanlardan elde edilmesi gerekiyor. Böylece, en az zayiatla bu deriler deri sektöründe değerlendirilebilir hale gelir. Bu sürecin bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Aksi halde, ithalat rakamları bugünkünden daha da yukarı çıkacak. Biliyorsunuz, Euro ve doların fiyatı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu da ithalatımızda önemli bir açık meydana getirecek. Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetlerin vecibelerini yerine getirmek için, kesimlerin kasaplık mesleğini edinmiş insanlar tarafından yapılması gerekiyor. En önemlisi de, derilerin sanayide kullanılabilir hale getirilmesi" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl deri sektörünün dış ticaret açığı verdiğini vurgulayan Palandöken, "Her yıl yapılan bu ibadetler sırasında, aynı zamanda ekonomik olarak da ithalatın azaltılmasına yönelik çalışmalar dikkatli bir şekilde yürütülmeli. Elbette, her kesim noktasında bunu denetleyecek bir insan bulundurmak mümkün değil. Ancak, bu işlemleri yapacak kişilere önceden eğitim verilmesi gerekiyor. Böylece deriler, sanayiye daha çok girebilecek, israfı olmayacak şekilde hazırlanabilir. Bunun için belirli eğitimlerin verilmesi şart" diye konuştu.