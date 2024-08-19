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Palamut ve istavrit balığı umut verici görüntüleriyle balık av sezonuna hazırlanıyor

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1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde özellikle palamut balığının görüntüsü umutları artırdı. Geçen sezon tezgahlarda kısıtlı miktarda yerini alan palamut, bu sezonki görüntüsüyle, bol olacağı yönünde umutları artırırken, istavritin de boyut olarak iyi durumda olduğu kaydedildi.

1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde özellikle palamut balığının görüntüsü umutları artırdı.

Geçen sezon tezgahlarda kısıtlı miktarda yerini alan palamut, bu sezonki görüntüsüyle, bol olacağı yönünde umutları artırırken, istavritin de boyut olarak iyi durumda olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, hem palamut hem de istavritin görüntüsünün umut verici olduğunu belirterek, "Numune olarak hemen hemen her yerde bizi tatmin edecek şekilde palamut görüntüsü var. İstavrit de boyut olarak iyi, inşallah av verir bereketli olur" dedi.

Palamutun av için belirlenen boyuta ulaştığını kaydeden Mutlu, "Şu anda balık 32-34 cm. Bizim balıkçının tabir ettiği boyuta ulaştı. Numune olarak hemen hemen her yerde bizi tatmin edecek şekilde palamut görüntüsü var. İstavritte boyut olarak iyi inşallah, av verir bereketli olur. Bilim adamı değiliz bilim adamlarına saygımız var. İklim çok önemli hava şartları çok önemli. Şu anda ortam, balık havyarını tutturması için müsait. Müsait olduğu için de şu anda denizde iki üç çeşit palamut var. Küçük, orta, büyük boyutu da var. Her yerde görülen numune güzel inşallah av verecek balıkçımız vatandaşa bol bol balık yedirecek düşüncemiz dileğimiz bu yönde" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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