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Palamut Sezonu Bereketli Geçti, Hamsi Tezgahlarda Yerini Almaya Başladı

Palamut Sezonu Bereketli Geçti, Hamsi Tezgahlarda Yerini Almaya Başladı
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Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu ile palamut avcılığının en bereketli dönemlerinden biri yaşanıyor. Tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı. Hamsinin kilosu 125 TL'den satılırken, balıkçı esnafı hamsi sezonundan umutlu.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli palamut sezonu yaşanırken, tezgahlarda palamudun yerini yavaş yavaş hamsi almaya başladı.

Balıkçılar, son yılların en uzun soluklu ve bol palamut avcılığını yaşadıklarını belirtirken, hamside de umutlarının aynı olduğunu dile getirdi. Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 125 TL'den satışa sunulurken, diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalmanın yaşandığı ifade edildi. Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, palamudun yerini yavaş yavaş hamsiye bıraktığını ifade ederek, "Palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu geçiriyoruz. Palamut yerini yavaş yavaş hamsiye doğru bırakıyor. İnşallah bu sezon hamsi de bol olacak, umudumuz o yönde. Vatandaşın hamsi özlemi var. İnşallah hamside de güzel bir sezon yaşarız. Palamut sezon başından beri hala avcılığı devam ediyor, belki de son 30 yılın en bol, bereketli sezonu yaşanıyor. Palamut bu sezon hiç ara vermeden avcılığı oldu" dedi.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış ise, bu sıralar hamsinin daha çok geldiğini kaydederek, "Palamudun nöbetini hamsi devraldı. Hamsi sezon sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri de geliyor ama genelde hamsi daha çok geliyor. Hamsi 125 TL, istavrit 75 TL, mezgit 100-125 TL. Palamut avcılığında bu sezon son yılların en uzun sezonlarından biri yaşandı. Hamsi de bundan sonra aynı şekilde gözüküyor. Umudumuz hamsinin devamı" diye konuştu.

Balıkçı Gökmen Aydın, "Palamut yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu an hamsi fena değil, kilosu 125-150 TL arasında. İnşallah bundan sonra bol olur, vatandaş yer. Yerli hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı, dolayısıyla şu an fazla talep yok. Mezgit 150 TL, istavrit 75-100 TL, palamut 150 TL. Palamut son yılların en uzun ve en bereketli sezonu diyebiliriz. 10 gün daha avcılığı sürer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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