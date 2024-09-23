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Palamut Fiyatları Uçuşa Geçti: 40 TL'den 150 TL'ye Yükseldi

Palamut Fiyatları Uçuşa Geçti: 40 TL'den 150 TL'ye Yükseldi
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Ordu'da palamut balığının fiyatı, sezonun ilk haftasında 40 liraya kadar düştükten sonra, balığın soğuk sulara kaçmasıyla birlikte 150 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar, fiyatların daha da artabileceğini belirtiyor.

Ordu'da, sezonun ilk haftasında tanesi 40 liraya kadar gerileyen palamudun fiyatı, balığın soğuk sulara kaçması nedeniyle 150 TL'ye yükseldi.

Ordu'da bu yıl sezonun ilk günlerinde palamut balığının tanesi 70 liradan satıldı. Gün geçtikçe 500 gramlık palamut balığının tanesi 40 liraya kadar geriledi. Sezonun ilk günlerinde bol miktarda avlanan palamut hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü.

Sezonun başlamasının ardından 3 hafta sonra palamut balığı, Gürcistan ve Rusya taraflarına kaçtı, fiyatı ise 150 liraya yükseldi. Balıkçılar, ilerleyen günlerde fiyatların daha da artabileceğini, şuan tezgahlardaki palamut balığının ortalama 800 gram olduğunu söylediler.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, "Sezona çok hızlı başladık, bu sezon çok bereketli palamut vardı. Birkaç gündür balık sürekli Gürcistan ve Rusya taraflarına kaçıyor. Böyle olunca da fiyatlar katlanıyor. Geçen hafta 60 liraya sattığımız palamut şu anda 150 liraya ulaştı. Tezgahta 40 liraya dahi tane palamut satmıştık. İnşallah artmaz ama ilerleyen günlerde fiyatlar daha da yükselebilir. Havaların soğumasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan tezgahlarda somon 150, levrek 300, çinakop 350, istavrit 70, mezgit 150 barbun balığının kilosu ise 250 liradan satılıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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