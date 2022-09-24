Fiyatı 25 liraya kadar düşen palamut yok satıyor

Balık sezonunun açılması ile beraber balık fiyatları merak edilmeye başlandı. Bu yıl, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu tezgahlara yansıdı. Palamutun fiyatı, 25 liraya kadar düştü.

Balık mevsiminin gelmesiyle balık fiyatları da gündemdeki yerini almaya başladı. Bu yıl, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu tezgahlara yansıdı. Fiyatı 25 liraya kadar düşen palamut, tezgahlarda yok satıyor.

Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Düzce'de tezgahları şenlendiriyor. Özellikle son yıllarda palamudun çok az avlanması sebebi ile özlemin bu yıl giderilmesi ile tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor.

FİYATI 20-35 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Tezgahların dolu olduğunu ve yok sattığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, "Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Fiyatlarda da düşme oldu dedi.

Kılıç "Porsiyonluk palamutlar 20-25-30-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi de var. Palamut şu anda her şeyden ucuz. İnsanlar burada istediğini alabiliyor. Palamut balığının geçen sene olmaması insanların bunu yememesinden dolayı bir özlem oluştu. 20-25 liraya kadar balığın düşmesi ile herkes alabiliyor" ifadelerini kullandı.