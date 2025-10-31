Haberler

Palamut Avında Hayal Kırıklığı: Balıkçılar Umutlarını Seneye Bıraktı

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar, palamut avında beklediklerini bulamayınca umutlarını gelecek yıla bıraktı. Geçen yıl bol olan palamut bu sezon hem az hem de küçük boyutlarla geldi. Hamsi ve istavrit ise bol miktarda tezgahları süslüyor.

Denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından denize açılan tekneler palamut avında umduğunu bulamazken, umutlarını seneye bıraktı.

Balıkçılar, normal şartlarda Eylül-Ekim aylarında tezgahlarda yerini alan palamutun şu ana kadar pek olmayışı sezonun başlamadan bittiği anlamına geldiğini, bundan sonra gelecek olan palamutların da kıymetsiz olacağını kaydederek artık bol miktarda çıkmasını beklemediklerini söylediler.

Palamudun bu sezon yüzlerini güldürmediğini belirten balıkçılar, tezgahlarda bol miktarda hamsi ve istavritin yer aldığını, geçen yıl bol miktarda çıkan palamutun bu sezon hem az çıktığını hem de boyut olarak küçük kaldığını söylediler.

Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, palamut sezonunun başlamadan bittiğini belirterek "Palamut zaten başlamadan bitti. Bu sezon palamut yok. Zaten bu aylarda çıksaydı bile sezonun son dönemleri olurdu. Şu anda hamsi avı devam ediyor. Palamut her zaman belli olmuyor; bazı sezonlar bol olurken bazı sezonlar hiç olmuyor. Belki seneye bol olur. Bundan sonra palamut parça parça gelir ama kıymetsiz olur, yeterli miktarda olmaz yani bolluk beklenmez. Şu anda ise hamsi gayet güzel; Karadeniz'in her tarafında avcılığı yapılıyor. Buradakiler yerli hamsi" dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, geçen sene bol avlanan palamutun bu sezon çok verimsiz geçtiğini ifade ederek, "Palamudun mevsimi bitti, gelen palamutlarda çok küçük. Bu sezon palamut çıkmadı, dolayısıyla mevsimi de olmadı diyebiliriz. Geçen yıl palamut oldukça boldu; neredeyse bütün balıklar boldu ve sürekli balık geliyordu. Bu yıl ise geçen senenin dörtte biri kadar bile yok. Buna karşılık bol miktarda hamsi ve istavrit geliyor. Hatırladığım kadarıyla 5-6 yıl önce de palamutta benzer bir verimsizlik yaşanmıştı. Dolayısıyla bu sezon palamutta umduğumuzu bulamadık; gelenler de küçük olduğu için vatandaş pek tercih etmiyor. Palamudun mevsimi bitti diyebiliriz. Buna rağmen bu sezon hamsi bol oldu ve satışı da iyi gidiyor. Şu sıralar hamsi tuzlaması yapılabilir, ancak palamut tuzlaması bu sene pek mümkün değil" diye konuştu. - TRABZON

