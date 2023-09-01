Pakistan, Yabancı Yatırımları Teşvik Etmek İçin Diplomatik Misyon Temsilcileriyle Toplantı Gerçekleştirdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yabancı yatırım girişlerini teşvik etmek maksadıyla yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkent İslamabat'ta, ülkenin eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin davetiyle bir araya gelen diplomatik misyon temsilcilerinden kendi ülkelerinde Pakistan'a yatırımı teşvik etmeleri çağrısında bulunuldu.

Özel Yatırım Kolaylaştırma Konseyi (SIFC) forumu kapsamında yapılan toplantıda, katılımcı diplomatik misyon temsilcilerinden, ülkelerini, kaynak zengini bir ülke olma istikametindeki Pakistan'a yatırım yapmaya davet etmeleri istendi.

Pakistan başbakanının özel asistanı Jahanzeb Khan ise, Pakistan'da yabancı yatırımcılar için bilgi teknolojileri, ziraat, enerji ve madencilik olmak üzere dört önemli alanda yatırım fırsatları olduğunu vurguladı.

SIFC forumu haziran ayında, doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek, kolaylaştırmak ve karar alma sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturulmuştu.

Pakistan, yüzde 27'nin üzerindeki enflasyon ve rupinin değer kaybını sürdürmesinin yanı sıra 2023 sonunda yapılacak genel seçimler öncesinde artan siyasi gerilimler nedeniyle ekonomik krizle karşı karşıya.

Ülkede yakıt fiyatları bugün itibarıyla rekor seviyelere çıkarken, elektrik faturalarına gelen zamlar ara ara protestolara sebebiyet veriyor. Geçici hükümet üyeleri ise ekonomik krize dair ellerinden bir şey gelmediğini dile getiriyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetiminin, temmuz ayında 3 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamasıyla ülke dış borçlarının temerrüde düşmesi engellenmişti.