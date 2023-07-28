Pakistan ve Suudi Arabistan, Gwadar'da Greenfield Rafinerisi Projesi İçin İşbirliği Yapacak

Pakistan'da devlete ait dört şirket, Suudi petrol rafineri şirketi Amarco ile Gwadar bölgesindeki Greenfield Rafinerisi projesi için işbirliği yapacak. Proje, bir petrokimya tesisinin yanı sıra günde en az 300.000 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip bir entegre rafineri petrokimya kompleksi kurmayı hedefliyor.

İSLAMABAD, 28 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da devlete ait önde gelen dört şirket, ülkenin güneybatısında bulunan Gwadar bölgesindeki "Greenfield Rafinerisi" projesi için Suudi petrol rafineri şirketi Amarco ile işbirliği yapacak.

Ülkenin petrol bakanlığı tarafından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Perşembe günü yapılan açıklamada Petrol ve Gaz Geliştirme Limited Şirketi (OGDCL), Pakistan Devlet Petrolleri, Pakistan Petrol Limited Şirketi ve Devlet Holdingleri Özel Limited Şirketi'nin, OGDCL'nin İslamabad'daki ofisinde Amarco ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladığı belirtildi.

Açıklamaya göre proje, Pakistan'da bir petrokimya tesisinin yanı sıra günde en az 300.000 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip bir entegre rafineri petrokimya kompleksi kurulmasını öngörüyor.

Açıklamada entegre rafineri petrokimya kompleksinin; deniz altyapısı, petrokimya kompleksi, ham petrol ve rafineri tesisleri için depoların yanı sıra boru hattı bağlantısı gibi çeşitli bileşenlerden oluşacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Pakistan Petrolden Sorumlu Devlet Bakanı Musadik Malik, projenin ekonomik büyüme, döviz tasarrufu, enerji güvenliği, istihdam olanakları ve sosyal kalkınma yoluyla ulusal ekonomiye fayda sağlayacağını söyledi.