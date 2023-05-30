Pakistan ve Belarus, Ekonomik ve Siyasi İşbirliğini Artırmada Mutabık Kaldı

Pakistan ve Belarus arasında gerçekleştirilen görüşmede, ekonomik, siyasi, teknolojik, kültürel, eğitim ve çok taraflı işbirliği konuları ele alındı. İki ülke arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine karşılıklı vize şartını kaldıran anlaşma imzalandı. Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Pakistan'da araç ve traktör üretim fabrikası kurarak daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirtti.

Pakistan ve Belarus, ekonomik, siyasi ve teknoloji alanında işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent İslamabad'da, mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.

Görüşmede, dostluk ve karşılıklı anlayış çerçevesinde siyasi, ekonomik, teknolojik, kültürel, eğitim ve çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

İki bakan, endüstriyel işbirliği ve ticari kalkınma hedefiyle iki ülkede gerçekleştirilecek fuar etkinlikleri, ticaret odaları, yüz yüze ve çevrim içi müzakereler aracılığıyla ticari girişimleri destekleme niyetinde olduklarını vurguladı.

Toplantıda, Belarus ile Pakistan arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine karşılıklı vize şartını kaldıran anlaşma imzalandı.

Ortak basın toplantısı

Görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi, iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve teknoloji alanında işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Aleynik, Pakistan'da araç ve traktör üretim fabrikası kurarak daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirtti.

Pakistan'ın Güney Asya'da ve İslam dünyasında güvenilir bir ortak olduğunu ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmenin Belarus hükümetinin devamlı politikası olduğunu işaret eden Aleynik bu arzunun iki ülkenin liderlerince desteklendiğini söyledi.

Aleynik, farklı baskılar karşısında dış politikada bağımsızlık ve egemenliği savunduklarını vurgulayarak ülkesinin egemen devletlerin içişlerine her türlü müdahaleye karşı olduğunu bildirdi.

Küresel meselelerde, Pakistan ile görüş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aleynik uluslararası forumlarda Belarus'a verdiği destek için İslamabad yönetimine teşekkür etti.

Aleynik ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders'in Pakistan'a ziyaretlerinin çakışması dikkati çekti.