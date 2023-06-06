Pakistan, Rusya'dan 100 bin ton ham petrol alacak

Pakistan, Rusya'dan ithal edilen 100 bin ton ham petrolün yarısını bu hafta teslim alacak. Ham petrolün 50 bin tonluk kısmının 11 Haziran'da Karaçi'ye ulaşması bekleniyor. Pakistan, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ithal ediyor. Rusya, Pakistan'a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.