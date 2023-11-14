Pakistan, Özbekistan ve Afganistan, ekonomik bağların güçlendirilmesi hedefiyle bölgesel ticaret ve işbirliğini görüştü. Üçlü olarak gerçekleştirilen görüşmede ticari ilişkilerin artırılması, ticari bariyerlerin düşürülmesi ve sınır ötesi ticaretin teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Pakistan, Özbekistan ve Afganistan Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Pakistan, Özbekistan ve Afganistan, ekonomik bağların güçlendirilmesi hedefiyle bölgesel ticaret ve işbirliğini görüştü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Ticaret Bakanı Gohar Ejaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev ve Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi, başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Üçlü olarak ilk defa gerçekleştirilen görüşmede ekonomik bağların güçlendirilmesi hedefiyle bölgesel ticaret ve işbirliği ele alınırken, üç ülke arasında ticari ilişkilerin artırılmasına odaklanıldı.

Görüşmede, Pakistan, Özbekistan ve Afganistan arasında ticari bariyerlerin düşürülmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve sınır ötesi ticaretin teşvik edilmesi konuları tartışıldı.

Ulaşım ağlarının artırılmasına, ticaret mallarının taşınmasının kolaylaştırılması için altyapının ve bölgesel bağlantının önemine işaret edilen toplantıda, ortak girişimler, kamu-özel ortaklıkları ve doğrudan yabancı yatırımın artırılmasını sağlayacak çeşitli sektörlerdeki yatırım imkanları ele alındı.

"Üç ülke, yeni pazarlara girebilir" vurgusu

Pakistan Ticaret Bakanı Ejaz, üçlü işbirliğinin her üç ülkede de ekonomik büyümeyi teşvik etmesini umduğuna dikkati çekerek, "Pakistan, Afganistan ve Özbekistan, güçlü yönlerini ve kaynaklarını kullanarak yeni pazarlara girebilir ve ekonomilerini büyütebilir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik karşılıklı bağımlılığı ve işbirliğini teşvik ederek bölgede sürdürülebilir kalkınma ve refah için bir temel oluşturulabileceğine işaret eden Ejaz, bu toplantının üç ülke arasında ekonomik işbirliğini daha da yakınlaştırmak için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.