Pakistan, Özbekistan ve Afganistan Demiryolu Projesi İçin Ortak Protokol İmzaladı

Pakistan, Özbekistan ve Afganistan, Özbekistan demiryolunun Afganistan üzerinden Pakistan ile birleştirilmesi için ortak protokol imzaladı. Proje ile Pakistan ile Özbekistan arasındaki kargo taşımacılığının hızlanması ve maliyetin düşmesi hedefleniyor.

Pakistan, Özbekistan ve Afganistan, Özbekistan demiryolunun Afganistan üzerinden Pakistan ile birleştirilmesi için ortak protokol imzaladı.

Radio Pakistan'daki habere göre, üç ülke arasındaki demiryolu projesi protokolü için başkent İslamabad'da imza töreni düzenlendi.

Anlaşma kapsamında, söz konusu demiryolu, Özbekistan'ın Tirmiz şehrinden geçerek, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kenti ve Lovgar vilayeti üzerinden Pakistan'ın Karlaçi sınırından Kurram bölgesine ulaşacak.

Uzunluğu 760 kilometre olan projeyle Pakistan ile Özbekistan arasındaki kargo taşımacılığının 5 güne düşmesi ve ulaşım maliyetinin yüzde 40 azaltılması bekleniyor.

Söz konusu projenin bölgesel ticaret ve ekonomik büyümeye katkı sunması hedefleniyor.

Projenin 2027'nin sonunda tamamlanacağı ve 2030'a kadar yıllık 15 milyon ton ticaret malının taşınacağı belirtiliyor.

Üç ülke arasında Orta Asya'yı Pakistan'ın limanlarına bağlayacak 573 kilometrelik Trans-Afgan Demir Yolu Projesi'nin gerçekleştirilmesi için daha önce anlaşma imzalanmıştı.