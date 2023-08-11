Üye Girişi
Haberler

Pakistan Merkez Bankası, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun 10. yıl dönümü için hatıra parası basacak

Ekonomi Haberleri

Pakistan Merkez Bankası, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başlatılmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle 100 Pakistan rupisi değerinde bir hatıra parası basacağını duyurdu.

İSLAMABAD, 11 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Merkez Bankası (SBP) tarafından yayımlanan fotoğrafta, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basılan bir hatıra parası görülüyor, 10 Ağustos 2023.

Pakistan Merkez Bankası, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başlatılmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle 100 Pakistan rupisi değerinde bir hatıra parası basacağını duyurdu. (Fotoğraf: SBP/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Pakistan Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title