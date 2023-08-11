Pakistan Merkez Bankası, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun 10. yıl dönümü için hatıra parası basacak
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Pakistan Merkez Bankası, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başlatılmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle 100 Pakistan rupisi değerinde bir hatıra parası basacağını duyurdu.
İSLAMABAD, 11 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Merkez Bankası (SBP) tarafından yayımlanan fotoğrafta, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basılan bir hatıra parası görülüyor, 10 Ağustos 2023.
Pakistan Merkez Bankası, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başlatılmasının 10. yıl dönümü münasebetiyle 100 Pakistan rupisi değerinde bir hatıra parası basacağını duyurdu. (Fotoğraf: SBP/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Ekonomi