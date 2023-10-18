Pakistan'ın Gilgit-Baltistan Valisi Türk iş insanlarına hidroelektrik yatırımı çağrısı yaptı

Gilgit-Baltistan Valisi Seyid Mehdi Şah, Türkiye'nin enerji konusundaki yatırımlarına işaret ederek, Türk iş insanlarıyla hidroelektrik alanında işbirliği yapabileceklerini söyledi. Şah ayrıca, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti ve Türkiye'yi çok güzel bir ülke olarak nitelendirdi.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan Valisi Seyid Mehdi Şah, Türkiye'nin enerji konusundaki yatırımlarına işaret ederek, "Türk iş insanlarıyla işbirliği için hidroelektrik, potansiyel bir alan. Bu konuda işbirliği elbette yapılabilir." dedi.

Gilgit-Baltistan'ın Şigar şehrinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Vali Şah, iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanlarına dikkati çekti.

Şah, Türkiye'nin enerji konusundaki yatırımlarını vurgulayarak, Gilgit-Baltistan'da hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yapılan fizibilite çalışmalarına göre 45 bin megavatın üzerinde olduğunu söyledi.

Türk yatırımcıları bölgeye davet eden Şah, "Türk iş insanlarıyla işbirliği için hidroelektrik, potansiyel bir alan. Bu konuda işbirliği elbette yapılabilir." ifadesini kullandı.

"Türkiye çok güzel bir ülke"

Şah, Gilgit-Baltistan'ın turizm potansiyeline işaret ederek, bölgedeki uluslararası uçuşları artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki turizm faaliyetlerinin farkında olduğunu dile getiren Şah, "Türkiye'ye gittim. Çok güzel bir ülke." dedi.

Toprak kaymaları sonucu Gilgit-Baltistan'da yolların zaman zaman kapandığını belirten Şah, bu tür zorlukların turizmi etkilediğini ifade etti.

"11 Eylül 2001'den önce yabancı turist sayısı çoktu"

Şah, 11 Eylül 2001'de ABD'deki terör saldırılarından önce Gilgit-Baltistan'da yabancı turist sayısının çok fazla olduğuna dikkati çekerek, "Hunza'da dolaştığınızda yerliden çok yabancılara denk gelirdiniz fakat 11 Eylül'den sonra bu durum değişti." diye konuştu.

11 Eylül'den önceki durumu yakalamaya çalıştıklarını vurgulayan Şah, geçen sene 900 binin üzerinde turist ağırladıklarını ve bunların büyük çoğunluğunun da yerli turist olduğunu aktardı.

Şah, 2023'te Gilgit-Baltistan'ı ziyaret eden turist sayısının daha önceki yılları geçeceği umudunu dile getirdi.

"7 binin üzerinde buzulla Pakistan'ın su deposu"

Gilgit-Baltistan bölgesi, 7 binin üzerinde buzulla Pakistan'ın "su deposu" olarak biliniyor. Ancak potansiyel kaynaklara rağmen bölgedeki enerji arzı ve talebi arasındaki açık nedeniyle gerek halk gerekse iş dünyası elektrik kesintilerinden muzdarip.

Nüfus artışı, kalkınma ve her yıl büyüyen turizm sektörü dolayısıyla Gilgit-Baltistan'ın enerji talebi artıyor. Bununla birlikte kurulu kapasitesi yeterli olmayan bölgede, enerji açığı önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Turizm, doğal güzelliklere dayanıyor

Geçen sene yaklaşık 900 binin üzerinde turisti ağırlayan Gilgit-Baltistan, Pakistan'ın en çok turist çeken bölgesi olarak öne çıkıyor.

Bölge halkına gelir sağlayan ve halkın yaşam standartlarını iyileştiren turizm sektörü, Gilgit-Baltistan'da oldukça gelişmiş durumda.

Himalaya, Karakurum ve Hindukuş gibi sıradağların kesiştiği noktada bulunan Gilgit-Baltistan, 8 bin metrenin üzerinde dünyanın en yüksek 14 zirvesinin 5'ine ev sahipliği yapıyor. Bölgede 7 bin metrenin üzerinde 50'den fazla zirve de yer alıyor.

Ormanlar, göller, nehirler, dağlar ve diğer doğal güzellikleriyle dikkati çeken Gilgit-Baltistan'a bağlı Hunza, Gilgit, Skardu, Şigar gibi bölgeler, turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.