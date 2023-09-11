Pakistan ile Afganistan Arasındaki Sınır Kapısının Kapalı Olması Ticareti Sekteye Uğrattı

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham sınırının 6 gündür kapalı olması ticareti sekteye uğratarak 1 milyon doların üzerinde kayba yol açtı. Sınırın kapalı olması iş insanlarını olumsuz etkiledi ve önemli kayıplara sebep oldu.

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham sınırının 6 gündür kapalı olması ticareti sekteye uğratarak 1 milyon doların üzerinde kayba yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı'nın 6 gündür kapalı olması ekonomik kayba sebep oldu.

Sarhad Endüstri ve Ticaret Odası Başkanı İcaz Han Afridi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın kapalı olması nedeniyle şu ana kadar oluşan zararın 1 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi.

Afridi, sınırın kapalı olmasının her iki ülkedeki iş insanlarını son derece kötü etkilediğini ve bu durumun önemli kayıplara sebep olduğunu belirtti.

Öte yandan, Pakistan-Afganistan Ortak Ticaret ve Endüstri Odası Başkanı Hancan Alkozi de, Afridi'nin 1 milyon doların üzerindeki zarara ilişkin açıklamasını teyit etti.

Pakistan suçlamalarını sürdürdü

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'a yönelik suçlamalarını sürdürerek, İslamabad'ın egemenliğini ihlal ettiği için Afganistan'ın sınır bölgesinde herhangi bir yapı inşa etmesini kabul edemeyeceğini belirtti.

Beluç, barışçıl çözüm yerine Afgan güçlerinin hedef gözetmeden Pakistan güvenlik noktalarına ateş açtığını, sınırdaki altyapıya zarar verdiğini ve sivilleri riske attığını vurguladı.

Beluç, Afganistan'a Pakistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Görüşmelerden bir sonuç çıkmadı

Öte yandan, sınırda her iki ülkenin güvenlik güçleri arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Pakistanlı yetkililer, uluslararası hukukun ülkeler arasındaki uluslararası sınırın 100 metre yakınına herhangi bir güvenlik noktası inşa edilmesine müsaade etmediğini Afganistanlı yetkililere iletti.

Afgan yetkililer ise yeni bir güvenlik noktası inşa ettiklerini ve eskisinin tamir edildiğini, bunun Pakistan'a karşı olmadığını kaydetti.

Afganistanlı yetkililer, Pakistan'dan sınırın açılmasını talep etti.

Yerel basında yer alan görüntülerde, sınırın diğer tarafına geçmek için yüzlerce tırın beklediği görüldü.

Pakistan-Afganistan arasındaki sınır kapısı 6 Eylül'den bu yana kapalı

Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeniden açılması için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle 6 gündür kapalı.

Pakistan, Torkham sınırını, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı.