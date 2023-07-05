Pakistan Dışişleri Bakanı: 'Çin'in borç tuzağına düşmedik'

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Çin'in Pakistan'a yaptığı yardımın büyük kısmının yatırım veya düşük faizli krediler şeklinde olduğunu belirterek, borcun geri ödenmemesi gibi bir riskin olmadığını söyledi.

TOKYO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan'ın "Çin'in borç tuzağına" düşmediğini belirterek, devam eden ekonomik krize rağmen, borcun hemen ödenemeyeceği yönündeki endişeleri yatıştırdı.

Zerdari, Japonya ziyareti sırasında Nikkei Asia ile yaptığı ve Salı günü yayımlanan yazılı röportajda söz konusu ifadeleri kullandı.

"Pakistan'ın Çin'in borç tuzağına düştüğünü iddia etmek yanlış" diyen bakan, Çin'in Pakistan'a yaptığı yardımın büyük kısmının yatırım veya düşük faizli krediler şeklinde olduğunu ifade etti.

Nikkei Asia'ya göre bakan, borcun bir sonucu olarak Pakistan'ın önemli altyapı projelerinin kontrolünü devretmek zorunda kalabileceği yönündeki endişelerin de yersiz olduğunu söyledi.

Pakistan ekonomisi 2022'deki sellerden ve Ukrayna krizinin neden olduğu gıda ve enerji fiyatlarındaki artıştan ağır bir darbe alırken, bakan "borcun geri ödenmemesi gibi bir riskin ufukta gözükmediğini" belirtti.

Zerdari diğer ülkelere Pakistan ile ticareti artırmaları ve ülkeden daha fazla göçmen işçi almaları yönünde çağrıda bulundu.