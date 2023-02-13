Pakistan'da iş dünyası ithalata yapılan kısıtlamadan endişeli

Pakistan'da iş dünyası, hükümetin doların ülkede tutulması için ithalata yaptığı kısıtlamayı kaldırması, aksi halde bu durumun milyonlarca kişiyi işsiz bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan'da iş dünyası, hükümetin doların ülkede tutulması için ithalata yaptığı kısıtlamayı kaldırması, aksi halde bu durumun milyonlarca kişiyi işsiz bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.

The News gazetesindeki habere göre, Merkez Bankası döviz rezervi 2,9 milyar dolara gerileyen Pakistan'da hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaya varılana kadar temel gıda ve ilaç dışında tüm ithal ürünlerin ülkeye girişini askıya alması iş dünyasında endişeye sebep oldu.

Çelik ve tekstil gibi çeşitli endüstri sektörleri ithalat kısıtlaması sebebiyle çalışmalarını azalttı veya durdurdu.

Kısıtlamalar sebebiyle çok sayıda fabrika kapanırken, işsiz kalanların sayısı da artıyor.

Çelik endüstrisinde kullanılan hurda metallerdeki kıtlık sebebiyle tedarik zinciri ciddi bir sorun yaşarken, kısıtlı bulunan ürünlerin fiyatları çok yüksek düzeylere çıktı.

Pakistan Geniş Ölçekli Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Vecid Buhari, yaptığı açıklamada, çelik sektörünün 45 alt sektörle bağlantısı olan inşaat sektörüne malzeme sağladığını, ithalat kısıtlaması çözülmediği takdirde bu sürecin kilitleneceğini belirtti.

Buhari, çelik sektörünün aylık 150 milyon dolarlık ithalat yaptığını aktararak, operasyonlarının doğrudan veya dolaylı olarak milyonlarca iş kolunu etkileyeceğini kaydetti.

"İthalat kısıtlaması kaldırılsın" çağrısı

Pakistan Müteahhit Birliğinden yapılan açıklamada ise ithalatın kısıtlanması sebebiyle oluşan durumun inşaat sektörünün yakın zamanda duracağına dair korkuları tetiklediği belirtilerek, makine ve çelik ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamasının kaldırılması istendi.

Tüm Pakistan Tekstil Birliği Genel Sekreteri Şahid Sattar da tekstil sektörünün Pakistan'ın ihracatının yüzde 60'ını sağladığını ve yaklaşık 35 milyon kişiye iş imkanı sunduğunu dile getirerek, "Biz ülkenin ihracatının dayanak noktasıyız. Eğer ihracat yapmazsanız döviz rezervinizi nasıl artıracaksınız? Tekstil sektörüne öncelik verilmeli." dedi.

Geçen sene yaşanan sellerin pamuk ekim alanlarına zarar vermesi sebebiyle sektör bu yıl önemli ölçüde ham madde ithal etti.

Sektör temsilcileri, hükümete yaptığı çağrıda tekstil sektörünün ihtiyacı olduğu ürünlere yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmasını istedi.

Ülkedeki dokuma fabrikalarının yüzde 30'u operasyonlarını tamamen durdururken, kalan fabrikalar yüzde 40 kapasite ile çalışmalarını sürdürüyor.

Enflasyon ve işsizlik artabilir uyarısı

Pakistan İlaç Üreticileri Birliği Başkanı Takerul Hak da 40 ilaç fabrikasının ana malzemelerdeki eksiklik nedeniyle kapanmanın eşiğinde olduğunu belirtti.

Ekonomist Kayser Bengali, tedarik zincirindeki krizin enflasyonu beslediğini ve hükümetin gelirlerine sekte vurduğunu dile getirdi.

Bengali, mevcut durumun işsizliği ve yoksulluğu artırdığına işaret etti.

IMF ile anlaşma

Pakistan ile IMF arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Dış borç 274 milyar dolar

Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.