Pakistan'da dış ticaret açığı yüzde 55'in üzerinde arttı

Pakistan'da 2021-2022 mali yılında dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükseldi.

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS), 30 Haziran'da sona eren 2021-2022 mali yılına ilişkin verileri yayımladı.

Ülkede geçen mali yılda dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükseldi.

Pakistan'ın ihracatı bir önceki mali yıla göre yüzde 25,51 artarak 31,76 miyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 42 artarak 80 milyar doların üzerine çıktı.

Bir önceki mali yılda 31,07 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının bu yıl önemli ölçüde artmasının en büyük sebepleri arasında ithal edilen enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar gösteriliyor.