Pakistan'da dış ticaret açığı yüzde 55'in üzerinde arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da dış ticaret açığı yüzde 55'in üzerinde arttı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Ekonomi
Pakistan'da dış ticaret açığı yüzde 55'in üzerinde arttı

Pakistan'da 2021-2022 mali yılında dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükseldi.

Pakistan'da 2021-2022 mali yılında dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükseldi.

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS), 30 Haziran'da sona eren 2021-2022 mali yılına ilişkin verileri yayımladı.

Ülkede geçen mali yılda dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükseldi.

Pakistan'ın ihracatı bir önceki mali yıla göre yüzde 25,51 artarak 31,76 miyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 42 artarak 80 milyar doların üzerine çıktı.

Bir önceki mali yılda 31,07 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının bu yıl önemli ölçüde artmasının en büyük sebepleri arasında ithal edilen enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar gösteriliyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title