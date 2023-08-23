Pakistan, CPEC projeleriyle kalkınmasını ilerletecek

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Geçici Bakanı Muhammad Sami Said, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki bir dizi projenin tamamlanmasıyla Pakistan'ın kalkınmasının daha da ilerletileceğini söyledi.

İSLAMABAD, 23 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Geçici Bakanı Muhammad Sami Said, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki bir dizi projenin tamamlanmasıyla Pakistan'ın kalkınmasının daha da ilerletileceğini söyledi.

Salı günü CPEC projelerini gözden geçirme toplantısına başkanlık eden bakan, Pakistan hükümetinin Güney Asya ülkesindeki tüm kalkınma girişimlerinin ivmesini artıracağını ve bu bağlamda en büyük önceliğin CPEC'e verileceğini kaydetti.

CPEC'in dönüştürücü potansiyeline dikkat çeken Said, CPEC kapsamındaki kalkınma projelerinin Pakistan'a sosyoekonomik faydalar getirdiğini ifade etti.

Bakan ayrıca kalkınma sürecinin devam etmesi için mevcut ilerleme hızının korunması ve ilgili departman ve bakanlıkların yakın koordinasyon içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Said, "Potansiyelden tam yararlanmak ve kaynakları en doğru şekilde kullanmak üzere, CPEC projelerinin uygulanması sürecine etkin gözetim mekanizmaları yerleştirilmelidir" dedi.

2013 yılında, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde gelen bir projesi olarak başlatılan ve Pakistan'ın güneybatısındaki Gwadar Limanı'nı Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentine bağlayan bir koridor olan CPEC; enerji, ulaşım ve sanayi işbirliğini vurguluyor.