Pakistan Başbakanı Şerif, Türk iş insanları ile bir araya geldi

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulundu. Ankara'da Türk iş insanları ile bir araya gelen Şerif, Türk iş adamlarını Pakistan'a yatırım yapmaya ve enerji, tarım, bilgi teknolojileri ve inşaat alanlarında stratejik iş birliği kurmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Ankara'da Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türk iş gruplarının üst düzey yöneticileri tarafından Ankara'da ziyaret edildi. Başbakan, Türk iş adamlarını Pakistan'a yatırım yapmaya ve enerji, tarım, bilgi teknolojileri ve inşaat alanlarında stratejik iş birliği kurmaya davet etti.

Görüşmeler sırasında Başbakan Şerif, hükümetin doğrudan yabancı yatırımı kolaylaştırma vizyonunu özetledi ve ortak girişimler kurulmasını teşvik etti. Görüşmeler, Pakistan'daki mevcut fırsatlardan karşılıklı kazançları en üst düzeye çıkarmak ve Türk işletmelerinin doğrudan varlığı ve Pakistanlı muadilleriyle ortak girişimler yoluyla ekonominin kilit sektörlerindeki işbirliğini geliştirmek için ticaret ve yatırım bağlarını genişletme etrafında uzanıyordu.

Türk iş insanlarına elverişli iş ortamı güvencesi

Türkiye ve Pakistan arasında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında imzalanan ve 1 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe giren tarihi Mal Ticareti Anlaşması'nın ardından iki ülke arasında geleneksel ve geleneksel olmayan ürünlerin ticaretine yönelik yeni fırsatlar ortaya çıktı. Başbakan Şerif, bu fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için Türk şirketlerini Pakistan'a yatırım yapmaya çağırdı ve onlara tam bir kolaylaştırma ve elverişli iş ortamı güvencesi verdi. - ANKARA